OL : Stéphanie Frappart veut du mal à Lyon, il accuse

Les dirigeants et les supporters de l’OL sont en furie après la défaite à Rennes en raison de l’arbitrage de Ruddy Buquet et de son assistante vidéo Stéphanie Frappart. Une colère qui peine à retomber.

Deux jours après la défaite de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse de Rennes, les débats sont encore bouillants au sujet de l’arbitrage de Ruddy Buquet et de Stéphanie Frappart, laquelle était en charge de la VAR. L’exclusion de Tyler Morton est discutée, mais c’est surtout le carton rouge oublié pour Anthony Rouault qui concentre la colère du camp lyonnais. Malgré une énorme semelle sur Khalis Merah, l’ancien joueur de Stuttgart n’a pas reçu de carton rouge.

Pire, Ruddy Buquet n'a pas été appelé à la VAR par Stéphanie Frappart, qui a jugé que « ça ne reste pas, ça glisse » et pour qui il n'était pas nécessaire d'inviter l'arbitre du match à aller voir les images. De quoi provoquer la colère des dirigeants, des supporters et des observateurs de l'OL. C'est notamment le cas de Hugo Guillemet. Sur le plateau de L'Equipe du Soir, le journaliste a mis les pieds dans le plat avec Stéphanie Frappart, qui revient très souvent dans les polémiques arbitrales du club rhodanien ces dernières années.

L'OL en veut à Stéphanie Frappart

« L’erreur est humaine, quand on est sur le terrain on peut se tromper. C’est pour ça que j’ai toujours été contre le VAR. J’estime qu’un arbitre a le droit de se tromper en temps réel. Maintenant, il y a l’outil de la vidéo et enfaite, il faut juste s’incliner. Je ne comprends pas. Votre chemise est blanche, on fait le tour du plateau, tout le monde va la trouver blanche. Là, on interroge 10.000 personnes sur la semelle sur Merah et les 10.000 personnes vont dire ‘il y a une semelle et c’est rouge’. Mais pas Madame Frappart et c’est ça que je ne comprends pas » peste le correspondant de L'Equipe à Lyon avant de poursuivre.

Je ne comprends pas ce qu’il y a derrière, je ne comprends pas la décision délibérée de dire qu’il n’y a rien face à l’évidence qu’il y a quelque chose - Hugo Guillemet

« Les dirigeants de clubs et je ne parle pas forcément de Lyon, quand il y a quelque chose d’évident comme ça au VAR et que la décision n’est pas prise, ils deviennent fous. Je ne comprends pas ce qu’il y a derrière, je ne comprends pas la décision délibérée de dire qu’il n’y a rien face à l’évidence qu’il y a quelque chose. Il faut que ce soit expliqué » a lancé Hugo Guillemet, sous-entendant clairement que Stéphanie Frappart a un problème avec l’OL ou qui remet au minimum ses compétences après cet épisode du match face à Rennes. La direction nationale de l’arbitrage a de son côté confirmé qu’Anthony Rouault aurait dû être exclu et qu’une erreur du corps arbitral avait par conséquent été commise.