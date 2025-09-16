ICONSPORT_270673_0376

Cette recrue fait déjà hurler les fans de l'OL

OL16 sept. , 9:20
parHadrien Rivayrand
Ce dimanche soir en Ligue 1, l'OL s'est incliné face au Stade Rennais. La rentrée de Ruben Kluivert a été très commentée sur les réseaux sociaux...
L'OL a connu la première défaite de sa saison en Ligue 1 ce dimanche soir sur la pelouse du Stade Rennais. Pourtant, tout avait bien commencé pour les hommes de Paulo Fonseca, qui menaient 1 but à 0 pendant une longue partie du match. Mais tout s'est délité en fin de rencontre. Les Gones ont encaissé trois buts et Tyler Morton a pris un carton rouge. Pour ne rien arranger, la prestation de Ruben Kluivert, rentré en fin de match, n'a pas du tout plu aux fans et observateurs de l'OL. 

Kluivert n'échappe pas aux critiques 

Sur les réseaux sociaux, dont X, certains commentaires ont été en effet particulièrement virulents à l'encontre du joueur néerlandais : « De toute la lignée Kluivert pétrie de talent Lyon se retrouve avec le nul mdrrr force a eux » « Le mec est footballeur juste parce que tout le reste de sa famille l'est »« 6 minutes difficiles qui se sont transformées en un caméo cauchemardesque pour Kluivert »« Une carrière uniquement basée sur un nom » « Combien d’opérations de chirurgie esthétique pour être nul comme ça ? Va faire une opération des pieds » ou encore « Tout le monde à Lyon savait qu’il est nul donc bon… on va juste vivre une saison difficile en raison de nos finances mais un phénix renaît toujours de ses cendres ». A noter que L'Equipe a également durement jugé la performance de Ruben Kluivert : « Il a livré une prestation catastrophique. Pris comme un bleu par Méïté le long de la ligne de corner sur le 1-2, il a été mangé par le jeune attaquant de 17 ans sur le troisième but »

L'OL et Kluivert auront une prochaine occasion de se remettre la tête à l'endroit. Ce sera dès vendredi lors de la réception d'Angers en Ligue 1. 
