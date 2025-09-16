OL : Fofana sur le départ en janvier, ça chauffe !

tu passes pour un con et tu t'en rends meme pas comptes
le lien que tu sors n'est pas le progres de plus tu serais pas capable de lire un article sur le progres vu qu'il faut payer
arrete de partager un lien d'une pseudo interview donner au progres ou tu es incapable de trouver la vrai interview du progres et me sort pas son interview de la saion passer du progres ou il ne parle jamais de lyon.
Bel
En fait c'est même pas Buquet le coupable mais belle et bien Frapouse. La VAR aurait dû lui dire qu'il y avait rouge.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
🚨 #Lyon 🇫🇷 Inter Milan are closely monitoring Malick Fofana’s situation ahead of the winter window. Lyon values the winger at around €50M, while Inter’s budget remains closer to €25M. 🔺Chelsea, Liverpool, and Tottenham have also shown interest.