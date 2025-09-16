ICONSPORT_270673_0303

OL : Fofana sur le départ en janvier, ça chauffe !

OL16 sept. , 8:20
parGuillaume Conte
L'OL a réussi à conserver Malick Fofana cet été, mais le danger rôde déjà pour le mois de janvier prochain. Un nouveau club se mêle aux formations anglaises pour le faire venir. 
C’était l’interrogation de l’été, ce sera aussi celle de l’hiver prochain. L’OL a réussi à conserver Malick Fofana malgré des offensives musclées de la part de certains clubs européens, de Liverpool à Everton en passant par le Bayern Munich. L’ailier belge était considéré comme un élément fort de Paulo Fonseca, et les dirigeants rhodaniens ont préféré se séparer de Georges Mikautadze, malgré l’abandon au poste d’avant-centre et le manque d’efficacité de l’OL depuis le départ du Géorgien. 
Malick Fofana est donc l’arme offensive numéro 1 de Lyon cette saison, et cela s’est encore vu face à Rennes où il a souvent mis le feu et a provoqué les cartons jaunes de ses deux adversaires directs, parfois en manque de solutions légales pour le stopper. L’OL compte bien en profiter cette saison, mais le risque est de voir de nouveaux assauts perturber cette stratégie dès cet hiver. En effet, le journaliste Ekrem Konur assure qu’un nouveau club est désireux de le recruter dès le mois de janvier : l’Inter Milan. 
Le spécialiste du mercato affirme que Tottenham, Liverpool et Chelsea sont déjà prêts à passer à l’action, mais que la formation lombarde est persuadée d’avoir sa chance au prochain mercato. L’optimisme semble toutefois un peu exagéré, surtout quand il est révélé le montant que souhaite mettre l’Inter pour s’offrir Fofana. En effet, le budget de l’Inter pour une telle signature est annoncé à 25 millions d’euros. Or, il est bien précisé que l’OL demande désormais 50 millions d’euros pour lâcher son Diable Rouge. 

Les clubs anglais sont en tout cas bien plus tentés par des offres autour de 30 à 40 millions d’euros, et si l’enveloppe de la formation transalpine n’augmente pas, cela risque d’être une vaine tentative au mois de janvier. En tout cas, le dossier est à suivre et inquiète aussi les supporters lyonnais, pour qui leur attaque pourrait être dépeuplée si une vente est envisagée par les dirigeants de l’OL cet hiver.  
