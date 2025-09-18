OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

L’incompréhension est totale après le carton rouge oublié par Ruddy Buquet et Stéphanie Frappart à l’encontre d’Anthony Rouault lors du match Rennes-OL. Une action qui met Eric Di Meco en colère.

Quatre jours plus tard, la colère n’est toujours pas retombée dans les rangs de l’Olympique Lyonnais . Le club rhodanien, qui a vu Tyler Morton se fait exclure à vingt minutes de la fin du match à Rennes dimanche soir, ne comprend toujours pas comment la VAR n’a pas pu intervenir pour mettre un carton rouge à Anthony Rouault. La direction nationale de l’arbitrage a confirmé dans son communiqué officiel de la semaine que Stéphanie Frappart aurait dû inviter Ruddy Buquet à aller voir les images.

Eric Di Meco fustige Stéphanie Frappart

« soit incompétente, soit malhonnête » selon lui au vu de la gravité des faits. La semelle du défenseur rennais sur Khalis Merah méritait une exclusion et ce n’est pas Eric Di Meco qui va dire le contraire. Pourtant habitué aux interventions musclées, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille n’a pas mâché ses mots à l’encontre du binôme arbitral de cette affiche de la 4e journée au Roazhon Park. Le consultant de RMC est particulièrement sévère à l’égard de Stéphanie Frappart,selon lui au vu de la gravité des faits.

« Le football, c’est un sport d’interprétation donc tu vas voir des images, on va se mettre dans une salle, deux vont être pour et trois vont être contre. Mais il y a des actions comme celle-là qui doivent faire l’unanimité. Avant, c’était l’arbitre de centre qui n’avait pas d’image qui se trompait. Là, on ne peut même pas lui reprocher d’avoir fait un mauvais choix car on le conforte dans sa décision. L’arbitre qui est au VAR doit instaurer le doute dans l’esprit de l’arbitre central. C’est ce que je reproche à madame Frappart » estime Eric Di Meco, qui poursuit.