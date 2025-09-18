ICONSPORT_253689_0071
Stéphanie Frappart

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

OL18 sept. , 12:00
parCorentin Facy
L’incompréhension est totale après le carton rouge oublié par Ruddy Buquet et Stéphanie Frappart à l’encontre d’Anthony Rouault lors du match Rennes-OL. Une action qui met Eric Di Meco en colère.
Quatre jours plus tard, la colère n’est toujours pas retombée dans les rangs de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien, qui a vu Tyler Morton se fait exclure à vingt minutes de la fin du match à Rennes dimanche soir, ne comprend toujours pas comment la VAR n’a pas pu intervenir pour mettre un carton rouge à Anthony Rouault. La direction nationale de l’arbitrage a confirmé dans son communiqué officiel de la semaine que Stéphanie Frappart aurait dû inviter Ruddy Buquet à aller voir les images.

Eric Di Meco fustige Stéphanie Frappart 

La semelle du défenseur rennais sur Khalis Merah méritait une exclusion et ce n’est pas Eric Di Meco qui va dire le contraire. Pourtant habitué aux interventions musclées, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille n’a pas mâché ses mots à l’encontre du binôme arbitral de cette affiche de la 4e journée au Roazhon Park. Le consultant de RMC est particulièrement sévère à l’égard de Stéphanie Frappart, « soit incompétente, soit malhonnête » selon lui au vu de la gravité des faits.
« Le football, c’est un sport d’interprétation donc tu vas voir des images, on va se mettre dans une salle, deux vont être pour et trois vont être contre. Mais il y a des actions comme celle-là qui doivent faire l’unanimité. Avant, c’était l’arbitre de centre qui n’avait pas d’image qui se trompait. Là, on ne peut même pas lui reprocher d’avoir fait un mauvais choix car on le conforte dans sa décision. L’arbitre qui est au VAR doit instaurer le doute dans l’esprit de l’arbitre central. C’est ce que je reproche à madame Frappart » estime Eric Di Meco, qui poursuit.

L'OL ciblé par les arbitres, la réponse est terrifiante
OL : Tyler Morton échappe au pire
« Comment c’est possible qu’elle n’ait pas de doute ? Ce qui me gêne, c’est de ne pas avoir de doute après une semelle aussi appuyée, juste parce que ça glisse sur le protège-tibias. Le protège-tibias est justement là pour que ça glisse, sinon il lui casse la jambe. Elle ne comprend pas ça ? Comment elle ne peut pas au moins lui dire d’aller voir les images. Car je suis certain que lui en voyant les images aurait mis le rouge. Soit tu es incompétent, soit tu es malhonnête. Être certaine de toi sur une action comme ça… » a analysé dans le Super Moscato Show l’ancien défenseur de l’OM. Un avis tranché qui ne manquera pas de faire réagir notamment chez les supporters lyonnais, pour qui la colère n’est toujours pas retombée.
OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

On ne va pas se mentir Si Frappart ne serait pas une femme elle n’aurait jamais eu accès au haut niveau. Elle n’y comprend rien!

OM-PSG : Luis Enrique fait du cinéma, les Marseillais indignés

J'espère que les Kalachs seront interdites aux abords du stade ? Le danger c'est surtout autour !

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

Il est difficile de se dire que sur cette action, qu une personne qualifié qui dispose d outil pour revoir l action sous de multiples angles puisse ouvertement dire qu il n y a rien, les outils justement permettent de prévenir l incompetence ... Donc quand cette personne justifie une pseudo incompetence par des arguments fallacieux, on rentre ds la malhonnête.

TV : Le PSG fait moins bien que l’OM sur Canal+

Rien a voir avec le fait d aimer ou détester, c etait une grosse affiche pour un club Francais, face au plus prestigieux des clubs et il y a eu du suspens et du retournement de situation donc forcément que les gens dont moi qui ne supporte ni l OM, ni Madrid suivent le match... Le PSG mèné 1/0 au bout de 2min30, 80% possession au bout de 20, et une maîtrise totale du match, il n y avait aucun suspens donc a part les fervents supporters, mais pour l amateur de foot Français ce match n avait aucun interet il etait plié et surtout il y avait d autres matchs plus réjouissant tel que le Bayern/Chelsea

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

Dire "incompétent " cela s'entend , mais "malhonnête " c'est inscriminer un désir de nuire . Incompétente ou hors de forme d'accord ....

