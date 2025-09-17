OL : Neal Maupay à Lyon, ça se réchauffe

Un peu short dans le secteur offensif avec le seul Martin Satriano comme véritable avant-centre, l’OL pourrait utiliser son joker pour recruter un numéro neuf. Le nom de Neal Maupay revient avec insistance.

Malgré de grosses contraintes financières, l’Olympique Lyonnais a réalisé un mercato très solide cet été. Les Gones ont vendu en masse et ont recruté avec malice pour compenser tous les départs. Des joueurs prometteurs ont rejoint le club à l’instar de Karabec, Sulc et surtout Morton. En revanche, l’OL ne cache pas que la gestion du cas Georges Mikautadze a été plus difficile.

L’attaquant géorgien est parti dans les dernières heures du mercato et pour le remplacer, seul Martin Satriano a débarqué. Difficile pour Lyon de faire toute la saison avec uniquement l’attaquant uruguayen comme spécialiste du poste d’avant-centre. C’est la raison pour laquelle selon Le Progrès, Paulo Fonseca et les dirigeants de l’OL sont d’accord pour recruter un joker en cours de saison. Il faut que celui-ci soit libre comme Rachid Ghezzal ou joue en France.

La piste Maupay toujours d'actualité à l'OL ?

Et selon Le 10 Sport, une piste est toujours chaude, celle menant à Neal Maupay. Ecarté par Roberto De Zerbi à l’OM de la liste pour la Ligue des Champions, l’ex-attaquant de Brighton et d’Everton n’était pas non plus dans le groupe face à Lorient vendredi dernier en Ligue 1. Auteur de quatre buts la saison dernière, Maupay avait affiché un niveau intéressant pendant plusieurs mois avant de perdre sa place au profit de Gouiri.

Marseille réclame environ 5 millions d’euros pour le départ de son joueur, mais c’est son salaire qui pourrait poser problème à l’OL. Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé ou si les dirigeants rhodaniens s’orienteront vers d’autres pistes pour renforcer leur attaque. Il est en tout cas acté en interne que Lyon veut bouger pour ajouter un pur avant-centre à son effectif. Le choix de Paulo Fonseca et de Matthieu Louis-Jean sera scruté de près.