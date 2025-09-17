ICONSPORT_249093_0340
Neal Maupay

OL : Neal Maupay à Lyon, ça se réchauffe

OL17 sept. , 22:30
parCorentin Facy
Un peu short dans le secteur offensif avec le seul Martin Satriano comme véritable avant-centre, l’OL pourrait utiliser son joker pour recruter un numéro neuf. Le nom de Neal Maupay revient avec insistance.
Malgré de grosses contraintes financières, l’Olympique Lyonnais a réalisé un mercato très solide cet été. Les Gones ont vendu en masse et ont recruté avec malice pour compenser tous les départs. Des joueurs prometteurs ont rejoint le club à l’instar de Karabec, Sulc et surtout Morton. En revanche, l’OL ne cache pas que la gestion du cas Georges Mikautadze a été plus difficile.
L’attaquant géorgien est parti dans les dernières heures du mercato et pour le remplacer, seul Martin Satriano a débarqué. Difficile pour Lyon de faire toute la saison avec uniquement l’attaquant uruguayen comme spécialiste du poste d’avant-centre. C’est la raison pour laquelle selon Le Progrès, Paulo Fonseca et les dirigeants de l’OL sont d’accord pour recruter un joker en cours de saison. Il faut que celui-ci soit libre comme Rachid Ghezzal ou joue en France.

La piste Maupay toujours d'actualité à l'OL ?

Et selon Le 10 Sport, une piste est toujours chaude, celle menant à Neal Maupay. Ecarté par Roberto De Zerbi à l’OM de la liste pour la Ligue des Champions, l’ex-attaquant de Brighton et d’Everton n’était pas non plus dans le groupe face à Lorient vendredi dernier en Ligue 1. Auteur de quatre buts la saison dernière, Maupay avait affiché un niveau intéressant pendant plusieurs mois avant de perdre sa place au profit de Gouiri.
Marseille réclame environ 5 millions d’euros pour le départ de son joueur, mais c’est son salaire qui pourrait poser problème à l’OL. Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé ou si les dirigeants rhodaniens s’orienteront vers d’autres pistes pour renforcer leur attaque. Il est en tout cas acté en interne que Lyon veut bouger pour ajouter un pur avant-centre à son effectif. Le choix de Paulo Fonseca et de Matthieu Louis-Jean sera scruté de près.
Articles Recommandés
ICONSPORT_271025_0288
PSG

PSG : Gonçalo Ramos égale Kylian Mbappé

om de zerbi fait la girouette marseille est ecoeure iconsport 267501 0012 397767
OM

OM : De Zerbi a tué Marseille à Madrid, il accuse

ICONSPORT_271035_0151
Ligue des Champions

LdC : Liverpool écoeure l'Atlético

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 1ère journée

Fil Info

23:03
PSG : Gonçalo Ramos égale Kylian Mbappé
23:00
OM : De Zerbi a tué Marseille à Madrid, il accuse
22:58
LdC : Liverpool écoeure l'Atlético
22:58
LdC : Programme TV et résultats de la 1ère journée
22:57
LdC : Le Bayern impose sa loi à Chelsea
22:53
LdC : Même diminué, le PSG martyrise l'Atalanta
22:22
PSG : Joao Neves blessé, la liste noire s'allonge
21:55
PSG : Penalty raté, Barcola prend la foudre
21:50
OL : Tyler Morton échappe au pire

Derniers commentaires

OL : Neal Maupay à Lyon, ça se réchauffe

C'est une blague 🤮

LdC : Même diminué, le PSG martyrise l'Atalanta

Vraiment une prestation impressionnante de maitrise, ça va être un beau match dimanche 👍

OL : Neal Maupay à Lyon, ça se réchauffe

Qu'il aille boire de l'eau la sardine

LdC : Même diminué, le PSG martyrise l'Atalanta

Vivement dimanche...

LdC : Même diminué, le PSG martyrise l'Atalanta

Magnifique entame de compétition tout en gestion . A noter le sublime but de Kvara qui rappelle à tout le monde pourquoi c'était un des hommes forts de la saison historique. Et celui de Ramos qui fera du bien à son moral. Seul point noir ce peno raté et je dirais même jeté par Barco, ca fait beaucoup en peu de temps question gâchis...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading