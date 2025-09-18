L'OL hurle au scandale, Rennes riposte

Rémy Descamps s’est blessé au poignet sur l’action qui a amené l’égalisation de Rennes dimanche contre l’OL. Une action litigieuse de plus qui fait hurler les supporters lyonnais, mais ceux de Rennes ripostent.

Le match entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais est sans conteste celui qui a le plus fait parler de lui en raison de l’arbitrage depuis le début de la saison. Il faut dire que Ruddy Buquet et Stéphanie Frappart ont eu du boulot au Roazhon Park entre la semelle de Rouault sur Merah, le carton rouge distribué à Morton, la potentielle faute de Jacquet sur Descamps ou encore l’éventuel tirage de maillot de Meïté sur Kluivert.

Faute sur Descamps, Rennes défend l'arbitrage

Sur les réseaux sociaux, une action fait de plus en plus parler d’elle, il s’agit du coup de pied de Jacquet dans le poignet du gardien lyonnais Descamps sur l’action de l’égalisation de Rouault. Une vidéo publiée par le compte officiel de la Ligue 1 sur X tend à montrer que le défenseur rennais frappe clairement le poignet de Descamps avant le but, même si le geste est bien sûr involontaire.

Une action de plus qui provoque la colère des supporters lyonnais, lesquels crient au scandale depuis quatre jours. Ceux du Stade Rennais, qui sont eux plutôt discrets sur l’arbitrage du match de dimanche soir, ont quand même tenu pour certains d’entre eux à contre-attaquer. Certains ont notamment publié un arrêt sur image de la vidéo sur laquelle on peut voir que Jérémie Jacquet touche le ballon avant l’intervention de Rémy Descamps.

Ce qui laisse alors penser que le gardien lyonnais était en retard dans son intervention et que par conséquent, Ruddy Buquet et Stéphanie Frappart ont eu raison de valider le but inscrit dans la seconde qui suit par Anthony Rouault. Face à cette image, chacun a évidemment son interprétation et pour les supporters de l’OL, hors de question de tomber dans le panneau, certains estimant que le pied du défenseur rennais est bien trop haut et potentiellement dangereux pour le gardien lyonnais. Quoi qu’il en soit, le but a été validé et Rémy Descamps a payé le prix cher pour cette action puisque, victime d’une lésion ligamentaire, il sera absent au moins un mois.