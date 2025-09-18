ICONSPORT_270673_0306
Rémy Descamps

L'OL hurle au scandale, Rennes riposte

OL18 sept. , 8:20
parCorentin Facy
Rémy Descamps s’est blessé au poignet sur l’action qui a amené l’égalisation de Rennes dimanche contre l’OL. Une action litigieuse de plus qui fait hurler les supporters lyonnais, mais ceux de Rennes ripostent.
Le match entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais est sans conteste celui qui a le plus fait parler de lui en raison de l’arbitrage depuis le début de la saison. Il faut dire que Ruddy Buquet et Stéphanie Frappart ont eu du boulot au Roazhon Park entre la semelle de Rouault sur Merah, le carton rouge distribué à Morton, la potentielle faute de Jacquet sur Descamps ou encore l’éventuel tirage de maillot de Meïté sur Kluivert.

Faute sur Descamps, Rennes défend l'arbitrage 

Sur les réseaux sociaux, une action fait de plus en plus parler d’elle, il s’agit du coup de pied de Jacquet dans le poignet du gardien lyonnais Descamps sur l’action de l’égalisation de Rouault. Une vidéo publiée par le compte officiel de la Ligue 1 sur X tend à montrer que le défenseur rennais frappe clairement le poignet de Descamps avant le but, même si le geste est bien sûr involontaire.
Une action de plus qui provoque la colère des supporters lyonnais, lesquels crient au scandale depuis quatre jours. Ceux du Stade Rennais, qui sont eux plutôt discrets sur l’arbitrage du match de dimanche soir, ont quand même tenu pour certains d’entre eux à contre-attaquer. Certains ont notamment publié un arrêt sur image de la vidéo sur laquelle on peut voir que Jérémie Jacquet touche le ballon avant l’intervention de Rémy Descamps.
Ce qui laisse alors penser que le gardien lyonnais était en retard dans son intervention et que par conséquent, Ruddy Buquet et Stéphanie Frappart ont eu raison de valider le but inscrit dans la seconde qui suit par Anthony Rouault. Face à cette image, chacun a évidemment son interprétation et pour les supporters de l’OL, hors de question de tomber dans le panneau, certains estimant que le pied du défenseur rennais est bien trop haut et potentiellement dangereux pour le gardien lyonnais. Quoi qu’il en soit, le but a été validé et Rémy Descamps a payé le prix cher pour cette action puisque, victime d’une lésion ligamentaire, il sera absent au moins un mois.

Lire aussi

OL : « Lorsqu’il est arrivé ici… », l’aventure débute pour Dominik GreifOL : « Lorsqu’il est arrivé ici… », l’aventure débute pour Dominik Greif
Jordan Veretout enrage, l'OL ne lui manquera pasJordan Veretout enrage, l'OL ne lui manquera pas
Articles Recommandés
ICONSPORT_271025_0526
OM

OM-PSG : Luis Enrique fait du cinéma, les Marseillais indignés

ICONSPORT_253689_0071
OL

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

psg il remet gianluigi donnarumma a sa place iconsport 267396 0601 1 398332
PSG

PSG : Donnarumma répond à l'attaque de Luis Campos

ICONSPORT_270916_0288
OM

OM : Ces deux joueurs ont tout gagné à Madrid

Fil Info

12:20
OM-PSG : Luis Enrique fait du cinéma, les Marseillais indignés
12:00
OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe
11:40
PSG : Donnarumma répond à l'attaque de Luis Campos
11:20
OM : Ces deux joueurs ont tout gagné à Madrid
11:00
L'ASSE jubile, cette pépite à 3 millions d'euros explose
10:30
Nantes rivalise avec l'AC Milan, c'est réel
10:00
Ce joueur du Barça qui scandalise Lamine Yamal
9:40
TV : Le PSG fait moins bien que l’OM sur Canal+
9:20
Real : Al-Hilal pose 100 millions d'euros sur Vinicius

Derniers commentaires

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

On ne va pas se mentir Si Frappart ne serait pas une femme elle n’aurait jamais eu accès au haut niveau. Elle n’y comprend rien!

OM-PSG : Luis Enrique fait du cinéma, les Marseillais indignés

J'espère que les Kalachs seront interdites aux abords du stade ? Le danger c'est surtout autour !

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

Il est difficile de se dire que sur cette action, qu une personne qualifié qui dispose d outil pour revoir l action sous de multiples angles puisse ouvertement dire qu il n y a rien, les outils justement permettent de prévenir l incompetence ... Donc quand cette personne justifie une pseudo incompetence par des arguments fallacieux, on rentre ds la malhonnête.

TV : Le PSG fait moins bien que l’OM sur Canal+

Rien a voir avec le fait d aimer ou détester, c etait une grosse affiche pour un club Francais, face au plus prestigieux des clubs et il y a eu du suspens et du retournement de situation donc forcément que les gens dont moi qui ne supporte ni l OM, ni Madrid suivent le match... Le PSG mèné 1/0 au bout de 2min30, 80% possession au bout de 20, et une maîtrise totale du match, il n y avait aucun suspens donc a part les fervents supporters, mais pour l amateur de foot Français ce match n avait aucun interet il etait plié et surtout il y avait d autres matchs plus réjouissant tel que le Bayern/Chelsea

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

Dire "incompétent " cela s'entend , mais "malhonnête " c'est inscriminer un désir de nuire . Incompétente ou hors de forme d'accord ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading