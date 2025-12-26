Aulas, Textor, Kang, scandale à l'OL

Passé tout proche d'une relégation, l'OL a finalement été sauvée par la DNCG avec le départ de John Textor. Des rumeurs courent sur l'influence de Jean-Michel Aulas dans les évènements de ces derniers mois.

Malgré des moyens limités, l’Olympique Lyonnais réussit une première partie de saison encourageante. Bien placé en championnat, très bien positionné en Europa League, l’OL vit bien sa cure d’austérité imposée par Michele Kang, qui a clairement sauvé le club rhodanien d’une relégation en Ligue 2. Devant l’impasse atteinte avec la politique flambeuse de John Textor, incapable de donner des garanties de bonne tenue des comptes, la femme d’affaire américaine a pris le relai, parvenant à rassurer le gendarme financier, tout en réduisant la masse salariale.

La DNCG trop gentille avec l'OL ?

Le déficit de 200 millions d’euros présenté pour la saison 2024-2025 démontrait néanmoins que l’OL allait droit dans le mur. Peu après la publication de ces comptes, Lyon a été autorisé par la DNCG à recruter cet hiver, avec tout de même un encadrement de la masse salariale. Une mansuétude qui a étonné dans des clubs de Ligue 1 . Certains président semblent ainsi se demander si tout n’a pas été manigancé en coulisses pour éjecter John Textor de l’équation.

Et selon l’informateur Mohamed Toubache-Ter, qui se fait l’écho de ces interrogations, Jean-Michel Aulas est soupçonné d’être le grand manitou du déroulement des évènements. « Des clubs de L1 s’interrogent sur Lyon. Certains vont jusqu’à se demander si la décision de la DNCG n’a pas été un moyen de virer Textor… tout ça orchestré par un ancien Président. Des clubs disent en off: « d’où vient cet argent du côté de Lyon ? » Cependant, certains se demandent si la DNCG n’a pas été mise sous pression… pour éjecter Textor », lance le suiveur de la Ligue 1, pour qui l’OL dérange visiblement quelques clubs par sa capacité à se reconstruire malgré des moyens limités.

Une accusation assez vague, mais qui reprend quelques rumeurs sur l’importance de Jean-Michel Aulas sur l’évolution de la situation à Lyon. L’ancien président, qui a toujours dit qu’il avait été forcé de vendre à John Textor, n’avait pas digéré d’être rapidement mis de côté par le propriétaire américain après le rachat. L'Américain avait tôt fait d’accuser Aulas d’avoir pesé sur la DNCG pour faire sanctionner l’OL et l’interdire de recruter dès les premiers mois de règne de Textor afin de le mettre en difficulté et se venger.