100 millions d’euros, l’OM met Greenwood en vente

L'OM a de grandes chances de recevoir une offre colossale pour Mason Greenwood l'été prochain. Pablo Longoria veut récupérer 100 ME avec son ailier anglais, suivi de près par un ténor espagnol.

Mason Greenwood ne quittera pas l’Olympique de Marseille cet hiver. Mais l’été prochain, à l’issue de la saison, la musique sera différente. Le club phocéen s’attend à être attaqué pour un joueur qui porte offensivement l’équipe depuis un an et demi. Même en Ligue des Champions, l’Anglais fait des grosses différences et aide l’OM à bien figurer. S’il n’y a avait pas ses problèmes bien connus et la terrible vision de l’opinion publique sur ses agissements passés, cela ferait bien longtemps que l’ailier aurait rejoint la Premier League.

Si Griezmann part, l'Atlético veut frapper fort

Mais un retour dans le Royaume-Uni semble pour le moment encore impossible, même si certains anglais le verraient bien disputer la Coupe du monde outre-Atlantique. Pour son avenir sportif, il faudra toutefois regarder du côté de l’Espagne. Si le FC Barcelone a un moment été intéressé par lui, c’est l’Atlético de Madrid qui rêve de le faire signer. Diego Simeone est persuadé que, avec le probable départ d’Antoine Griezmann du club, il va tenir son nouvel homme fort de l’attaque avec Mason Greenwood.

Depuis qu’il a évolué à Getafe, les Matelassiers le suivent de près, et rêvaient même de le faire venir à l’été 2024, quand l’OM a devancé tout le monde avec un accord très avantageux pour Manchester United. Selon Fichajes, Pablo Longoria est pleinement conscient qu’il sera difficile de conserver son meilleur buteur l’été prochain. Mais avec ses droits conservés en partie par MU, Marseille va se montrer très gourmand. Et seule une offre à hauteur de 100 ME permettra de boucler son transfert, affirme le média espagnol.

Une demande folle, qui ferait exploser les records de plus grosse vente de l’Olympique de Marseille, et même de la Ligue 1 tout simplement. En effet, Neymar détient le record avec son départ pour Al-Hilal pour 90 ME en 2023. Jamais un club français n’a vendu pour 100 millions d’euros, mais ce pourrait bien être le cas si le club madrilène venait à passer concrètement à l’action pour recruter Mason Greenwood en fin de saison.