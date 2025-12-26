ICONSPORT_279966_0022

100 millions d’euros, l’OM met Greenwood en vente

OM26 déc. , 8:00
parGuillaume Conte
1
L'OM a de grandes chances de recevoir une offre colossale pour Mason Greenwood l'été prochain. Pablo Longoria veut récupérer 100 ME avec son ailier anglais, suivi de près par un ténor espagnol.
Mason Greenwood ne quittera pas l’Olympique de Marseille cet hiver. Mais l’été prochain, à l’issue de la saison, la musique sera différente. Le club phocéen s’attend à être attaqué pour un joueur qui porte offensivement l’équipe depuis un an et demi. Même en Ligue des Champions, l’Anglais fait des grosses différences et aide l’OM à bien figurer. S’il n’y a avait pas ses problèmes bien connus et la terrible vision de l’opinion publique sur ses agissements passés, cela ferait bien longtemps que l’ailier aurait rejoint la Premier League.

Si Griezmann part, l'Atlético veut frapper fort

Mais un retour dans le Royaume-Uni semble pour le moment encore impossible, même si certains anglais le verraient bien disputer la Coupe du monde outre-Atlantique. Pour son avenir sportif, il faudra toutefois regarder du côté de l’Espagne. Si le FC Barcelone a un moment été intéressé par lui, c’est l’Atlético de Madrid qui rêve de le faire signer. Diego Simeone est persuadé que, avec le probable départ d’Antoine Griezmann du club, il va tenir son nouvel homme fort de l’attaque avec Mason Greenwood.
Depuis qu’il a évolué à Getafe, les Matelassiers le suivent de près, et rêvaient même de le faire venir à l’été 2024, quand l’OM a devancé tout le monde avec un accord très avantageux pour Manchester United. Selon Fichajes, Pablo Longoria est pleinement conscient qu’il sera difficile de conserver son meilleur buteur l’été prochain. Mais avec ses droits conservés en partie par MU, Marseille va se montrer très gourmand. Et seule une offre à hauteur de 100 ME permettra de boucler son transfert, affirme le média espagnol.
Une demande folle, qui ferait exploser les records de plus grosse vente de l’Olympique de Marseille, et même de la Ligue 1 tout simplement. En effet, Neymar détient le record avec son départ pour Al-Hilal pour 90 ME en 2023. Jamais un club français n’a vendu pour 100 millions d’euros, mais ce pourrait bien être le cas si le club madrilène venait à passer concrètement à l’action pour recruter Mason Greenwood en fin de saison.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs6
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs15
Buts11
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

100 millions d’euros, l’OM met Greenwood en vente

Et du coup 180M pour Mbappe cest moins que 100M? Ou alors Monaco n'est pas un club du championnat Français ?

PSG : Vitinha au Real Madrid, c’est confirmé

Cela aurait dû se faire en 2022 quand il a prolongé sous la pression de nombreuses personnes et le pont d'or Qatari.

Aulas, Textor, Kang, scandale à l'OL

Ca dérange qu'on puisse avoir Endrick...... Que voulez vous.....Ca ne fait que renforcer la motivation du club et de nos joueurs.

PSG : Vitinha au Real Madrid, c’est confirmé

Ah il faut reconnaître que ce ne serait pas la première fois que les rumeurs espagnoles disent vraies... Pour MBAPPE ils avaient annoncés meme pas 1 mois après sa signature en août 2018 que Mbappe allait être transféré au Real dans les semaines à venir... Puis ils l'ont annoncé tous les été... 2019, 2020, 2021, 2022, 2023... Et en 2024, ils ont eu raison ! Donc moi je crois a ces rumeurs et en 2028 ou 2029, Vitinha pourrait signer au Real... pas avant Autre scoop, on va tous mourir un jour... Ces médias espagnols sont l'exemple parfait de l'expression "Même une montre cassée donne l'heure 2 fois par jour" 🤣😂🤣

Aulas, Textor, Kang, scandale à l'OL

Calmez vous à propos des titres de vos articles. Rumeurs et complotisme de rigueur.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

