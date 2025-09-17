L'OL ciblé par les arbitres, la réponse est terrifiante

L’Olympique Lyonnais est dans tous ses états après le match perdu à Rennes en raison de l’arbitrage de Ruddy Buquet et de son assistante vidéo Stéphanie Frappart.

En démonstration au Roazhon Park lors de la première mi-temps, l’Olympique Lyonnais a perdu les pédales après le repos et s’est finalement incliné 3-1 face au Stade Rennais. Après la première défaite de l’OL cette saison, l’amertume était très présente chez les supporters ainsi que les dirigeants du club rhodanien. En cause, un arbitrage jugé défaillant de la part de Ruddy Buquet et de son assistante vidéo Stéphanie Frappart.

Les supporters de l'OL enragent contre l'arbitrage

Le carton rouge distribué à l’encontre de Tyler Morton a provoqué beaucoup de frustration dans le camp lyonnais. Mais l’action au coeur de toutes les polémiques est sans conteste la grosse semelle d’Anthony Rouault sur Khalis Merah, non-sanctionné par un carton rouge. Stéphanie Frappart n’a pas jugé utile d’inviter Ruddy Buquet à aller voir les images. De quoi se sentir lésé pour l’OL comme l’avait confié Matthieu Louis-Jean à la sortie du match.

Lors d'un récent sondage publié sur Foot01, nous vous avions justement demandé si l'OL était selon vous « victime des arbitres en Ligue 1 ». Vous avez été nombreux à voter et pour 88% d'entre vous, il ne fait aucun doute que Lyon est la cible des arbitres de Ligue 1 et en paie les conséquences au prix cher avec des décisions défavorables prises ces derniers mois.

Seulement 12% d’entre vous estiment en revanche que l’OL n’est pas spécialement victime des arbitres dans le championnat de France. Un résultat sans appel qui démontre à quel point aux yeux de l’opinion publique, le club présidé par Michele Kang est arbitré de manière différente. Un avis qui se propage chez les supporters de l’OL et qui met logiquement une grosse pression sur Clément Turpin, longtemps considéré comme l’arbitre n°1 en France et qui a été désigné pour le match OL-Angers comptant ce vendredi pour la 5e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium.