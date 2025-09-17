ICONSPORT_270673_0385
Olympique Lyonnais

L'OL ciblé par les arbitres, la réponse est terrifiante

OL17 sept. , 19:20
parCorentin Facy
L’Olympique Lyonnais est dans tous ses états après le match perdu à Rennes en raison de l’arbitrage de Ruddy Buquet et de son assistante vidéo Stéphanie Frappart.
En démonstration au Roazhon Park lors de la première mi-temps, l’Olympique Lyonnais a perdu les pédales après le repos et s’est finalement incliné 3-1 face au Stade Rennais. Après la première défaite de l’OL cette saison, l’amertume était très présente chez les supporters ainsi que les dirigeants du club rhodanien. En cause, un arbitrage jugé défaillant de la part de Ruddy Buquet et de son assistante vidéo Stéphanie Frappart.

Les supporters de l'OL enragent contre l'arbitrage

Le carton rouge distribué à l’encontre de Tyler Morton a provoqué beaucoup de frustration dans le camp lyonnais. Mais l’action au coeur de toutes les polémiques est sans conteste la grosse semelle d’Anthony Rouault sur Khalis Merah, non-sanctionné par un carton rouge. Stéphanie Frappart n’a pas jugé utile d’inviter Ruddy Buquet à aller voir les images. De quoi se sentir lésé pour l’OL comme l’avait confié Matthieu Louis-Jean à la sortie du match.

Lire aussi

OL : Abner absent au rendez-vous, mauvaise nouvelleOL : Abner absent au rendez-vous, mauvaise nouvelle
L'OL joue avec le feu, un chiffre est inquiétantL'OL joue avec le feu, un chiffre est inquiétant
Les supporters lyonnais eux aussi commencent à perdre patience avec un arbitrage qu’ils estiment de plus en plus tournés contre leur club en Ligue 1. Lors d’un récent sondage publié sur Foot01, nous vous avions justement demandé si l’OL était selon vous « victime des arbitres en Ligue 1 ». Vous avez été nombreux à voter et pour 88% d’entre vous, il ne fait aucun doute que Lyon est la cible des arbitres de Ligue 1 et en paie les conséquences au prix cher avec des décisions défavorables prises ces derniers mois.
Sondage réalisé le 15 septembre sur Foot01
Seulement 12% d’entre vous estiment en revanche que l’OL n’est pas spécialement victime des arbitres dans le championnat de France. Un résultat sans appel qui démontre à quel point aux yeux de l’opinion publique, le club présidé par Michele Kang est arbitré de manière différente. Un avis qui se propage chez les supporters de l’OL et qui met logiquement une grosse pression sur Clément Turpin, longtemps considéré comme l’arbitre n°1 en France et qui a été désigné pour le match OL-Angers comptant ce vendredi pour la 5e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium.
Articles Recommandés
ICONSPORT_270263_0092
Mercato

Liverpool va frapper fort avec Michael Olise

ICONSPORT_271025_0001
Ligue des Champions

PSG - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

ICONSPORT_271029_0003
Ligue des Champions

Bayern - Chelsea : les compos (21h sur Canal+Sport)

ICONSPORT_266997_0574
PSG

PSG : Paris refait une Kvaratskhelia avec Akliouche

Fil Info

20:30
Liverpool va frapper fort avec Michael Olise
20:01
PSG - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)
20:00
Bayern - Chelsea : les compos (21h sur Canal+Sport)
20:00
PSG : Paris refait une Kvaratskhelia avec Akliouche
19:49
Liverpool - Atlético : Les compos (21h sur Canal+Foot)
19:40
La France bat un triste record en Ligue des Champions
19:19
L1 : Lens réagit aux incidents survenus au Parc
19:16
Monaco victime d'un problème avec son avion
19:00
L’OM revient à la charge pour Dani Ceballos

Derniers commentaires

PSG - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Bon match ,allez Paris !!

L'OM volé à Madrid, des arbitres confirment

Il y a erreur et erreur... l'erreur subjective sur un point d'interprétation, et l'erreur flagrante que tout le monde voit et dénonce...

L1 : Stéphanie Frappart sanctionnée, c'est décidé

Même la L1 n'a pas le droit à de bons arbitres alors la L2 ...

PSG - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Bon match à tous Allez Paris !!!

OM : Carvajal expulsé, c'est la faute de Rulli

Avec l'OM aucun souvenir d'une mauvaise attitude de Rulli.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading