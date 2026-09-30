Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

La cote de Tyler Morton est au plus haut. En plus de Liverpool, qui s’intéresse à son ancien joueur, le Pierre Sage de Crystal Palace montre un intérêt grandissant pour le milieu de terrain de l’OL.

La Premier League garde toujours un oeil sur les Anglais de l’étranger et le dossier Tyler Morton le confirme. Transféré à l’Olympique Lyonnais en provenance de Liverpool pour seulement 10 millions d’euros à l’été 2025, le milieu de terrain de 23 ans a réussi une très belle année sous les ordres de Paulo Fonseca. A tel point que Liverpool garde un oeil sur Morton dans l’optique d’un potentiel retour dans les mois ou années à venir. Les Reds ne sont pas les seuls en Angleterre à observer de très près les performances de Tyler Morton sous le maillot rhodanien.

Déjà évoqué il y a quelques jours, l’intérêt de Crystal Palace se confirme. Sous la houlette de l’ancien coach lyonnais Pierre Sage, les Eagles sont de plus en plus intéressés par un potentiel transfert de Tyler Morton selon Transferfeed. Le média confirme que Pierre Sage, en poste à Palace depuis le début de la saison, est très chaud à l’idée de faire revenir Morton en Premier League afin de le positionner devant la défense. Crystal Palace pourrait même tenter une approche dès le mercato hivernal.

Sage est très chaud sur Morton

Comme indiqué par ailleurs, les clubs de Grande-Bretagne à s’intéresser à Tyler Morton sont nombreux. En plus de Palace et de Liverpool, il est confirmé que Newcastle, Nottingham Forest et Everton sont également attentifs aux performances de Morton, dont le contrat dans la capitale des Gaules court jusqu’en 2030. En cas de départ, l’OL se montrera très gourmand à n’en pas douter. Acheté 10 millions d’euros il y a un peu plus d’un an, le natif de Wallasey est déjà valorisé à hauteur de 30 millions d’euros par Transfermarkt.