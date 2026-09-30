Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

OL
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
La cote de Tyler Morton est au plus haut. En plus de Liverpool, qui s’intéresse à son ancien joueur, le Pierre Sage de Crystal Palace montre un intérêt grandissant pour le milieu de terrain de l’OL.
La Premier League garde toujours un oeil sur les Anglais de l’étranger et le dossier Tyler Morton le confirme. Transféré à l’Olympique Lyonnais en provenance de Liverpool pour seulement 10 millions d’euros à l’été 2025, le milieu de terrain de 23 ans a réussi une très belle année sous les ordres de Paulo Fonseca. A tel point que Liverpool garde un oeil sur Morton dans l’optique d’un potentiel retour dans les mois ou années à venir. Les Reds ne sont pas les seuls en Angleterre à observer de très près les performances de Tyler Morton sous le maillot rhodanien.
Déjà évoqué il y a quelques jours, l’intérêt de Crystal Palace se confirme. Sous la houlette de l’ancien coach lyonnais Pierre Sage, les Eagles sont de plus en plus intéressés par un potentiel transfert de Tyler Morton selon Transferfeed. Le média confirme que Pierre Sage, en poste à Palace depuis le début de la saison, est très chaud à l’idée de faire revenir Morton en Premier League afin de le positionner devant la défense. Crystal Palace pourrait même tenter une approche dès le mercato hivernal.

Sage est très chaud sur Morton

Comme indiqué par ailleurs, les clubs de Grande-Bretagne à s’intéresser à Tyler Morton sont nombreux. En plus de Palace et de Liverpool, il est confirmé que Newcastle, Nottingham Forest et Everton sont également attentifs aux performances de Morton, dont le contrat dans la capitale des Gaules court jusqu’en 2030. En cas de départ, l’OL se montrera très gourmand à n’en pas douter. Acheté 10 millions d’euros il y a un peu plus d’un an, le natif de Wallasey est déjà valorisé à hauteur de 30 millions d’euros par Transfermarkt.

Lire aussi

OL : Liverpool met les choses au clair pour MortonOL : Liverpool met les choses au clair pour Morton
OL : Tyler Morton, l'inquiétante rumeur est confirméeOL : Tyler Morton, l'inquiétante rumeur est confirmée
Articles Recommandés
Michael Olise Exige Un Privilege Colossal
Bundesliga

Michael Olise exige un privilège colossal

Om Le Vrai Salaire De Genesio Revele Ce Nest Pas 400000 Euros
OM

OM : Le vrai salaire de Genesio révélé, ce n’est pas 400.000 euros

Edf Zidane Fait Un Miracle Deschamps Prend Une Lecon
Equipe de France

EdF : Zidane fait un miracle, Deschamps prend une leçon

Tchouameni Vire Le Real Fonce Sur Un Anglais A 50 Me
Liga

Tchouaméni viré, le Real fonce sur un Anglais à 50 ME

Fil Info

Michael Olise exige un privilège colossal
OM : Le vrai salaire de Genesio révélé, ce n’est pas 400.000 euros
EdF : Zidane fait un miracle, Deschamps prend une leçon
Tchouaméni viré, le Real fonce sur un Anglais à 50 ME
PL : Les titres de Manchester City entre 2008 et 2019 tous retirés ?
Rennes et Naples, un transfert à 15 ME cet hiver ?
OM : Adidas arrive et change encore le logo
PSG : Paris laisse tomber le dossier Michael Olise
Furlan à Caen, sa femme confie la terrible vérité

Derniers commentaires

OM : Adidas arrive et change encore le logo

Crois pas quils ont pas essayé !!! Cest grace a qui que les abos sont pas cher en virage ??? Ca restera comme ca

OM : Adidas arrive et change encore le logo

Cest bien beau de faire le barbeau sur le Web, mais si t'es vraiment marseillais tu sais où nous trouver viens nous le dire en face , tu as l'adresse de tous les locals de groupe de supporter donc viens ils t'attendent espece de couille molle

OM : Adidas arrive et change encore le logo

Les virages restent plein ... et notre réputation nest plus a faire dans le milieu du supporterisme on est reconnu pour ca

OM : Adidas arrive et change encore le logo

Crois le !! Quand le peuple se révolte cest toujours lui qui gagne, parfois ça prend plus de temps que d'autres mais au final cest toujours nous quon obtient gain de cause

McCourt « veut tuer sportivement l'OM », le ton monte à Marseille

Ça l’est déjà 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading