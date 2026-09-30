Athekame à l'OL, un deuxième prêt est envisagé

Triste fin, il aurait dû faire ça dignement en 2018...
En 2003 après le 0-3 doublé de Ronaldinho, le Vélodrome s'est vidé comme une vessie. Plus que la sono a fond dans les virages pour tenter de couvrir nos chants. Et pas un rat dans les rues de Marseille en sortant. Puis arrête avec ta pseudo reconnaissance de l'OM dans la mouvance ultras. Comme vos joueurs et dirigeants, c'est du has been. Les Ultras parisiens se font respecter dans les plus grands stades d'Europe, quelque soit le résultat ou physionomie du match. Pas dans la même cour. Même niveau tifos, qui était la marque de fabrique de l'OM, vous êtes tombés au fond du trou. Niveau kermesse.
Le problème c'est que tous les clubs connaissent la situation financière de l'OL et donc attendent les dernières heures du mercato pour faire une offre en dessous des prix du marché en comptant sur la coopération des agents, si l'OL veut céder des contrats pour bien plus haut que leur valeur la seule solution est de transférer au mercato hivernal, Sulc et Morton sont importants mais à 60 millions le contrat de chacun l'OL n'hésitera pas une seule seconde. Connaissant la cellule de recrutement je suis sur que celà ne leur a pas échapper et qu'ils travaillent à leur remplacement, mais oui, teansférer sur le milieu de saison c'est tout perdre sur le plan sportif
L'art de faire un article quand on a rien dire, je dis respect. C'est long 3 semaines.
Des preuves ? Non parceque c'est bien beau de fanfaronner, mais a un moment faut sortir les preuves.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
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|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
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|10
|0
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|1
|3
|1
|9
|9
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|6
|5
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|0
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|12
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|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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