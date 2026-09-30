Athekame à l'OL, un deuxième prêt est envisagé
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Athekame à l'OL, un deuxième prêt est envisagé

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parHadrien Rivayrand
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L'OL a mis la main sur Zachary Athekame l'été dernier lors du mercato. Si le Suisse est arrivé en prêt sans option d'achat, l'espoir de le voir rester un peu plus longtemps dans le Rhône existe.
L'été dernier, l'OL a eu le nez fin sur le marché des transferts. Les Gones ont notamment recruté Zachary Athekame. Le latéral droit de 21 ans souhaitait gagner du temps de jeu loin de l'AC Milan avant de revenir en Lombardie avec davantage d'expérience du haut niveau. À Lyon, le Suisse régale déjà. Paulo Fonseca apprécie particulièrement son profil et Athekame est plus que jamais libéré et important dans le collectif des Gones. Les prestations du natif de Genève ne passent d'ailleurs pas inaperçues à Milan. La direction du club se pose déjà la question de savoir ce qu'il faudra faire à l'issue de son prêt à Lyon en fin de saison.

Athekame prolongé à l'OL, tout est possible ? 

Selon la presse italienne, notamment Milanistic Channel, tout dépendra de la décision de Ruben Amorim, qui n'avait pas souhaité lui faire confiance à son arrivée à Milan. Le Portugais préférait alors évoluer avec trois défenseurs. Mais récemment, l'ancien entraîneur de Manchester United semble avoir changé d'avis et a testé un système à quatre défenseurs. Dans ce schéma, Athekame pourrait alors disposer de davantage de possibilités pour s'imposer en Lombardie.

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Si le Suisse continue sur sa lancée, l'AC Milan sera de toute façon gagnant dans ce dossier. Soit le latéral droit deviendra le futur titulaire du club à son poste, soit il constituera un bel actif sur le marché des transferts. Tout porte donc à croire que les Milanais ne voudront pas s'en séparer définitivement. L'OL aura ainsi un coup à jouer si l'AC Milan souhaite encore prendre son temps avec l'international helvétique et envisage un nouveau prêt.
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Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

Le problème c'est que tous les clubs connaissent la situation financière de l'OL et donc attendent les dernières heures du mercato pour faire une offre en dessous des prix du marché en comptant sur la coopération des agents, si l'OL veut céder des contrats pour bien plus haut que leur valeur la seule solution est de transférer au mercato hivernal, Sulc et Morton sont importants mais à 60 millions le contrat de chacun l'OL n'hésitera pas une seule seconde. Connaissant la cellule de recrutement je suis sur que celà ne leur a pas échapper et qu'ils travaillent à leur remplacement, mais oui, teansférer sur le milieu de saison c'est tout perdre sur le plan sportif

Athekame à l'OL, un deuxième prêt est envisagé

L'art de faire un article quand on a rien dire, je dis respect. C'est long 3 semaines.

Cristiano Ronaldo dit définitivement stop au Portugal

Des preuves ? Non parceque c'est bien beau de fanfaronner, mais a un moment faut sortir les preuves.

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