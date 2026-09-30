Athekame à l'OL, un deuxième prêt est envisagé

L'OL a mis la main sur Zachary Athekame l'été dernier lors du mercato. Si le Suisse est arrivé en prêt sans option d'achat, l'espoir de le voir rester un peu plus longtemps dans le Rhône existe.

L'été dernier, l' OL a eu le nez fin sur le marché des transferts. Les Gones ont notamment recruté Zachary Athekame. Le latéral droit de 21 ans souhaitait gagner du temps de jeu loin de l'AC Milan avant de revenir en Lombardie avec davantage d'expérience du haut niveau. À Lyon, le Suisse régale déjà. Paulo Fonseca apprécie particulièrement son profil et Athekame est plus que jamais libéré et important dans le collectif des Gones. Les prestations du natif de Genève ne passent d'ailleurs pas inaperçues à Milan. La direction du club se pose déjà la question de savoir ce qu'il faudra faire à l'issue de son prêt à Lyon en fin de saison.

Athekame prolongé à l'OL, tout est possible ?

Selon la presse italienne, notamment Milanistic Channel, tout dépendra de la décision de Ruben Amorim, qui n'avait pas souhaité lui faire confiance à son arrivée à Milan. Le Portugais préférait alors évoluer avec trois défenseurs. Mais récemment, l'ancien entraîneur de Manchester United semble avoir changé d'avis et a testé un système à quatre défenseurs. Dans ce schéma, Athekame pourrait alors disposer de davantage de possibilités pour s'imposer en Lombardie.

Si le Suisse continue sur sa lancée, l'AC Milan sera de toute façon gagnant dans ce dossier. Soit le latéral droit deviendra le futur titulaire du club à son poste, soit il constituera un bel actif sur le marché des transferts. Tout porte donc à croire que les Milanais ne voudront pas s'en séparer définitivement. L'OL aura ainsi un coup à jouer si l'AC Milan souhaite encore prendre son temps avec l'international helvétique et envisage un nouveau prêt.