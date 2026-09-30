OL : Kang s'est engagée à faire disparaître Textor de Lyon

Patronne des équipes féminines et masculines de l'Olympique Lyonnais, Michele Kang était arrivée dans les valises de John Textor. Mais, elle a totalement coupé les ponts avec son ancien voisin, et a même pris l'engagement de débarrasser définitivement l'OL de JT.

Le temps est passé tellement vite du côté de l'Olympique Lyonnais avec une succession d'événements incroyables depuis que Jean-Michel Aulas a pris la décision de vendre son club à John Textor, que l'on a presque oublié que c'est ce dernier qui a fait venir Michele Kang dans la capitale des Gaules. Mais à l'inverse de l'éphémère propriétaire de l'OL, la femme d'affaires américaine était sérieuse et avait un vrai projet d'avenir pour l'équipe féminine, puis pour l'équipe masculine, Michele Kang ayant accepté de reprendre le club sous son giron après le chaos laissé par John Textor. Invitée de RMC mardi soir, Sasha Beckermann, qui a écrit "La révolution Michèle Kang" évoque cette passation de pouvoir entre les deux anciens partenaires en affaires.

La DNCG a demandé à Kang de mettre finà l'ère Textor

Confirmant que John Textor et Michele Kang étaient voisins à Palm Beach, Sasha Beckermann a fait quelques confidences. « C’est Textor qui l'a fait rentrer dans l'écosystème lyonnais fin 2022, début 2023. Je pense qu'au début ils étaient amis, et puis la relation s'est détériorée au fur et à mesure que l'OL prenait une direction qui était quand même assez compliquée. Là, ça a tourné au roman un peu juridique puisque Textor a porté plainte. Elle s'est engagée à ce que Textor ne revienne jamais à la tête de l'OL auprès de la DNCG », explique la journaliste, qui estime que Michele Kang est clairement la personne qu'il fallait non seulement pour sauver l'Olympique Lyonnais, mais également pour permettre au club rhodanien d'avoir un avenir radieux. Pour l'instant, les faits donnent raison à la nouvelle propriétaire de l'OL.