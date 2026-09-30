OL : Kang s'est engagée à faire disparaître Textor de Lyon

pourquoi tu parles toujours de. ça? pourquoi ne parles tu jmais de l antisemisme? ou du racisme anti blanc? cela n existe pas? la geometrie variable .... mouais sinon pour votre blabla a 2 balles, je vais marier mon cousin a Marrakech a la fin du mois ! merde! une musulmane dans ma famille ! sinon j ai un vietnamien. une bresilienne un canadien et meme un serbe. j avais un belge aussi mais plus maintenant.... apres tu me croiras pas evidemment, mais c est la realité pourtant.
la polémique a 2 balles.....
J'obterai clairement pour la 2eme option!!
Merci à Zidane de tenter des choses, de mettre de la fraicheur dans ce groupe totalment gangréné par les copinages et les pseudo statut attribué par la Desch......Bordel que ca fait du bien putain de voir des joueurs comme lui!!
Parle pour toi. Ce que tu dis est entendable quand il est le même quelque soit la deuxième nationalité du joueur. Mais il faut être bien naïf pour croire que c'est le cas de tout le monde. Un bisounours tout de même un peu bizarre quand tu critiques ceux qui dénoncent le racisme quand il est présent, en sous-entendant que c'est une interprétation, une imagination et qui ne réagit pas quand on parle de bobos gauchistes par exemple. Apparemment on peut politiser tout, du moment où ça ne concerne pas le racisme. Tu as l'indignation à géométrie variable. Le jour où tu seras aussi virulent contre la dénonciation de propos de gauche que pour ceux qui sont racistes, tu seras crédible. En revanche il n'y a aucune victimisation à dénoncer les propos et les sous-entendus racistes. C'est, pour le moment, toujours interdit par la loi.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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