John Textor et Michele Kang - OL
olympique lyonnais - John Textor et Michele Kang

OL : Kang s'est engagée à faire disparaître Textor de Lyon

OL30 sept. , 8:40
parJérôme Capton
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Patronne des équipes féminines et masculines de l'Olympique Lyonnais, Michele Kang était arrivée dans les valises de John Textor. Mais, elle a totalement coupé les ponts avec son ancien voisin, et a même pris l'engagement de débarrasser définitivement l'OL de JT.
Le temps est passé tellement vite du côté de l'Olympique Lyonnais avec une succession d'événements incroyables depuis que Jean-Michel Aulas a pris la décision de vendre son club à John Textor, que l'on a presque oublié que c'est ce dernier qui a fait venir Michele Kang dans la capitale des Gaules. Mais à l'inverse de l'éphémère propriétaire de l'OL, la femme d'affaires américaine était sérieuse et avait un vrai projet d'avenir pour l'équipe féminine, puis pour l'équipe masculine, Michele Kang ayant accepté de reprendre le club sous son giron après le chaos laissé par John Textor. Invitée de RMC mardi soir, Sasha Beckermann, qui a écrit "La révolution Michèle Kang" évoque cette passation de pouvoir entre les deux anciens partenaires en affaires.

La DNCG a demandé à Kang de mettre finà l'ère Textor

Confirmant que John Textor et Michele Kang étaient voisins à Palm Beach, Sasha Beckermann a fait quelques confidences. « C’est Textor qui l'a fait rentrer dans l'écosystème lyonnais fin 2022, début 2023. Je pense qu'au début ils étaient amis, et puis la relation s'est détériorée au fur et à mesure que l'OL prenait une direction qui était quand même assez compliquée. Là, ça a tourné au roman un peu juridique puisque Textor a porté plainte. Elle s'est engagée à ce que Textor ne revienne jamais à la tête de l'OL auprès de la DNCG », explique la journaliste, qui estime que Michele Kang est clairement la personne qu'il fallait non seulement pour sauver l'Olympique Lyonnais, mais également pour permettre au club rhodanien d'avoir un avenir radieux. Pour l'instant, les faits donnent raison à la nouvelle propriétaire de l'OL.

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Derniers commentaires

Laporte a tourné le dos à la France et accuse Deschamps

pourquoi tu parles toujours de. ça? pourquoi ne parles tu jmais de l antisemisme? ou du racisme anti blanc? cela n existe pas? la geometrie variable .... mouais sinon pour votre blabla a 2 balles, je vais marier mon cousin a Marrakech a la fin du mois ! merde! une musulmane dans ma famille ! sinon j ai un vietnamien. une bresilienne un canadien et meme un serbe. j avais un belge aussi mais plus maintenant.... apres tu me croiras pas evidemment, mais c est la realité pourtant.

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la polémique a 2 balles.....

Mbappé Ballon d’Or, Nasser Al-Khelaïfi a été piégé

J'obterai clairement pour la 2eme option!!

La France a trouvé son Vitinha et ça change tout

Merci à Zidane de tenter des choses, de mettre de la fraicheur dans ce groupe totalment gangréné par les copinages et les pseudo statut attribué par la Desch......Bordel que ca fait du bien putain de voir des joueurs comme lui!!

Laporte a tourné le dos à la France et accuse Deschamps

Parle pour toi. Ce que tu dis est entendable quand il est le même quelque soit la deuxième nationalité du joueur. Mais il faut être bien naïf pour croire que c'est le cas de tout le monde. Un bisounours tout de même un peu bizarre quand tu critiques ceux qui dénoncent le racisme quand il est présent, en sous-entendant que c'est une interprétation, une imagination et qui ne réagit pas quand on parle de bobos gauchistes par exemple. Apparemment on peut politiser tout, du moment où ça ne concerne pas le racisme. Tu as l'indignation à géométrie variable. Le jour où tu seras aussi virulent contre la dénonciation de propos de gauche que pour ceux qui sont racistes, tu seras crédible. En revanche il n'y a aucune victimisation à dénoncer les propos et les sous-entendus racistes. C'est, pour le moment, toujours interdit par la loi.

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