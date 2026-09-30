Waldemar Kita annonce... être prêt à rester à Nantes

La vente du FC Nantes se précise. Canal+ confirme ce mercredi qu’un accord de principe a été signé avec Paulo Tavares. Mais le départ de Waldemar Kita n’est pas encore acté… Explications.

« la preuve que le projet a la surface financière pour assurer la pérennité du club », écrit le spécialiste Emmanuel Merceron, toujours à la pointe sur l’actualité nantaise. Les supporters du FC Nantes retiennent leur souffle. Le club va-t-il être vendu par Waldemar Kita dans les prochains jours ? Canal+ a évoqué le sujet ce mercredi soir et selon Jacky Bonnevay, qui a parlé au nom de Waldemar Kita, un accord de principe a bien été signé entre le patron du FC Nantes et Paulo Tavares. La vente du club reste toutefois suspendue à des garanties financières. En effet, Waldemar Kita attend d’avoir, écrit le spécialiste Emmanuel Merceron, toujours à la pointe sur l’actualité nantaise.

Toujours sur les antennes de Canal+, Jacky Bonnevay a par ailleurs confirmé que Waldemar Kita lui avait confié que si la DNCG venait à ne pas valider le projet porté par l’ex-agent portugais Paulo Tavares, alors il restera au FC Nantes. Un scénario qui ressemble évidemment à cauchemar pour les supporters nantais, qui rêvent de tourner la page.

Lire aussi Nantes vendu 125ME, tout le monde est sidéré

Chez certains suiveurs du club de Loire-Atlantique, on reste néanmoins prudent et l’on prend énormément en comparaison la situation des Girondins de Bordeaux, vendu à Gérard Lopez dans l’euphorie générale il y a quelques années… pour le résultat que l’on connaît tous malheureusement. Le dossier du FC Nantes est donc dans les mains de la DNCG, qui aura le pouvoir de valider ou non la vente du club au projet porté par Paulo Tavares. Décidant par conséquent de l’avenir de Waldemar Kita au sein des Canaris.