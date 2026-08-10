Malick Fofana

OL : Rome refuse cette exigence XXL pour Malick Fofana

OL10 août , 12:40
parClaude Dautel
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L'AS Rome souhaite recruter Malick Fofana durant ce mercato, mais le club italien est choqué par le prix réclamé par l'OL pour l'ailier international belge qui sort d'une saison durant laquelle Fofana a été absent pendant toute la compétition. Le club italien continue cependant à négocier.
La Roma semble avoir les yeux plus gros que le ventre pendant ce mercato, car même si Gian Piero Gasperini enchaîne les demandes à ses dirigeants, ces derniers paraissent à chaque fois buter sur le prix du joueur concerné. Dans un premier temps, l'entraîneur des Gialorossi voulait faire signer Mason Greenwood, mais l'attaquant anglais a finalement rejoint Fenerbahçe, l'AS Rome ne pouvant pas payer à l'OM ce que le club phocéen souhaitait. Dans le dossier Malick Fofana, on est visiblement parti pour un scénario similaire. Même si ce lundi Pierpaolo Matrone, journaliste pour TuttoMercato, confirme que le joueur belge de l'OL est désormais numéro 1 sur la liste de la Roma, on est encore très loin d'un accord.

Fofana est trop cher pour la Roma

En effet, pour laisser partir Malick Fofana, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais réclameraient près de 45 millions d'euros, et notre confrère italien le précise, l'AS Rome ne mettra pas autant d'argent pour faire signer le joueur de 21 ans. Cependant, la Roma pense pouvoir négocier avec le club de Michele Kang afin de trouver une formule qui convienne à tout le monde, Gian Piero Gasperini étant clairement convaincu que Fofana peut énormément apporter à un club qui s'est classé troisième de Serie A la saison passée et a donc la certitude de jouer la prochaine Ligue des champions, ce qui n'est pas encore le cas pour l'Olympique Lyonnais. Cependant, l'OL pourrait également voir arriver d'autres offres susceptibles d'éloigner l'ailier belge de Rome.
La semaine passée, le nom du RB Leizpig avait été cité, Roc Nation, qui gère les intérêts de Malick Fofana, étant tentée d'envoyer son joueur vers le club allemand, qui vient de perdre Yan Diomande. Le transfert de l'ailier ivoirien avait donné lieu à une guerre entre agents, dont Roc Nation, et Romain Molina pense que le transfert de Fofana vers le club allemand pourrait permettre à Roc Nation de récupérer une partie de la commission perdue dans le dossier Diomande.

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Je sais bien mais pour gagner on est obligé de jouer avec des offensifs. C’est honteux ce qui s’est passé mardi dernier. C’est peut être des erreurs mais maintenant ils sont là et ont été recruter comme titulaire ou remplaçant alors si les titulaires sont pas là ils doivent jouer

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Allez pitié on en peut plus d'attendre

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ou tout simplement il ne sont pas aussi bon qu'ils ne l'auraient pensé. Pas super optimiste même avec Fofana et Nuamah..... Ca pue la saison de merde...je peux me planter et j'aimerai d'ailleurs, mais ca pue d'avantage la saison galère. 2 blessés de longue date qui reviennent et qui doivent presque tout réapprendre alors qu'on leur demande d'être bon et tout de suite, des joueurs vieillissants pour qui il devient de plus en plus difficile de relancer la machine, des recrues décevante ou pas aussi forte qu'on ne l'aurait pensé, etc...... Moi Duranville pour l'instant je ne lui trouve aucune qualité, Ouedraogo bof, Bidstrup il passe la visite médicale on se demande comment, Openda Ok, c'est pas folichon tout ca....

Détesté par tout le monde, Anthony Lopes trouve ça logique

Pas d’idées sans QI..

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ah bon Duranville et Boudache sont pas prêt après avoir fait toute la prépa et participé à tous les matchs amicaux ? Soit il y a un problème au niveau de sa prépa soit il nous prend pour des jambons pour justifier sa compo degueu

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