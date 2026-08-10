L'OM finalise ce lundi la signature d'un joueur tant attendu

L'OM finalise ce lundi la signature d'un joueur tant attendu

OM10 août , 12:20
parClaude Dautel
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Les supporters de l'OM vont rapidement pouvoir se rendre à l'aéroport de Marignane puisqu'une première signature va égayer leur début de semaine. Avec le départ annoncé de Geronimo Rulli, Marseille boucle actuellement la signature de Marcin Bulka.
Pour les fans de l'Olympique de Marseille, passer d'un mercato version Pablo Longoria à celui version Grégory Lorenzi oblige à se mouiller la nuque. Ainsi, à trois semaines de la fermeture du marché estival des transferts, Bruno Genesio est le premier et seul renfort du club phocéen. Cependant, les choses devraient rapidement changer puisqu'avec le départ imminent de Geronimo Rulli, le directeur sportif de l'OM est mis en quête d'un nouveau gardien de but. Et c'est désormais évident, Marseille mise tout sur Marcin Bulka, l'ancien gardien de but du PSG et de l'OGC Nice, qui évolue actuellement en Arabie saoudite et plus précisément à Neom qu'il a rejoint l'été dernier contre 15 millions d'euros. Selon Mohamed Toubache Ter, tout se négocie ce lundi.

Bulka est d'accord avec l'OM

L'insider, proche de Grégory Lorenzi, annonce qu'une réunion est programmée ces dernières heures en Arabie saoudite afin d'aboutir à un accord avec les dirigeants de Neom concernant Marcin Bulka. Le gardien de but international polonais est clairement déterminé à revenir en Europe, son expérience saoudienne n'étant pas du tout à son goût. Et selon Mohamed Toubacher-Ter, la présence de Nicolas Dehon, revenu à l'Olympique de Marseille comme entraîneur des gardiens, pèse énormément dans le souhait de Marcin Bulka de signer avec le club phocéen cet été, ayant en plus la certitude de n'avoir aucune réelle concurrence pour le poste de portier numéro 1.
Reste tout de même à l'Olympique de Marseille, qui souhaite se faire prêter le gardien de but de 26 ans, à aboutir à un accord sur le salaire de Marcin Bulka. Car à Neom, le portier polonais touche 7 millions d'euros par an, et il est hors de question pour l'OM de payer l'intégralité, et même la moitié du salaire de l'ancien Niçois. Cependant, les dirigeants saoudiens savent que Bulka veut partir, et le mieux est de trouver un accord qui convienne à tout le monde.

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Je sais bien mais pour gagner on est obligé de jouer avec des offensifs. C’est honteux ce qui s’est passé mardi dernier. C’est peut être des erreurs mais maintenant ils sont là et ont été recruter comme titulaire ou remplaçant alors si les titulaires sont pas là ils doivent jouer

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Allez pitié on en peut plus d'attendre

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ou tout simplement il ne sont pas aussi bon qu'ils ne l'auraient pensé. Pas super optimiste même avec Fofana et Nuamah..... Ca pue la saison de merde...je peux me planter et j'aimerai d'ailleurs, mais ca pue d'avantage la saison galère. 2 blessés de longue date qui reviennent et qui doivent presque tout réapprendre alors qu'on leur demande d'être bon et tout de suite, des joueurs vieillissants pour qui il devient de plus en plus difficile de relancer la machine, des recrues décevante ou pas aussi forte qu'on ne l'aurait pensé, etc...... Moi Duranville pour l'instant je ne lui trouve aucune qualité, Ouedraogo bof, Bidstrup il passe la visite médicale on se demande comment, Openda Ok, c'est pas folichon tout ca....

Détesté par tout le monde, Anthony Lopes trouve ça logique

Pas d’idées sans QI..

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ah bon Duranville et Boudache sont pas prêt après avoir fait toute la prépa et participé à tous les matchs amicaux ? Soit il y a un problème au niveau de sa prépa soit il nous prend pour des jambons pour justifier sa compo degueu

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