L'OM finalise ce lundi la signature d'un joueur tant attendu

Les supporters de l'OM vont rapidement pouvoir se rendre à l'aéroport de Marignane puisqu'une première signature va égayer leur début de semaine. Avec le départ annoncé de Geronimo Rulli, Marseille boucle actuellement la signature de Marcin Bulka.

Pour les fans de l'Olympique de Marseille, passer d'un mercato version Pablo Longoria à celui version Grégory Lorenzi oblige à se mouiller la nuque. Ainsi, à trois semaines de la fermeture du marché estival des transferts, Bruno Genesio est le premier et seul renfort du club phocéen. Cependant, les choses devraient rapidement changer puisqu'avec le départ imminent de Geronimo Rulli , le directeur sportif de l'OM est mis en quête d'un nouveau gardien de but. Et c'est désormais évident, Marseille mise tout sur Marcin Bulka, l'ancien gardien de but du PSG et de l'OGC Nice, qui évolue actuellement en Arabie saoudite et plus précisément à Neom qu'il a rejoint l'été dernier contre 15 millions d'euros. Selon Mohamed Toubache Ter, tout se négocie ce lundi.

Bulka est d'accord avec l'OM

L'insider, proche de Grégory Lorenzi, annonce qu'une réunion est programmée ces dernières heures en Arabie saoudite afin d'aboutir à un accord avec les dirigeants de Neom concernant Marcin Bulka. Le gardien de but international polonais est clairement déterminé à revenir en Europe, son expérience saoudienne n'étant pas du tout à son goût. Et selon Mohamed Toubacher-Ter, la présence de Nicolas Dehon, revenu à l'Olympique de Marseille comme entraîneur des gardiens , pèse énormément dans le souhait de Marcin Bulka de signer avec le club phocéen cet été, ayant en plus la certitude de n'avoir aucune réelle concurrence pour le poste de portier numéro 1.

Reste tout de même à l'Olympique de Marseille, qui souhaite se faire prêter le gardien de but de 26 ans, à aboutir à un accord sur le salaire de Marcin Bulka. Car à Neom, le portier polonais touche 7 millions d'euros par an, et il est hors de question pour l'OM de payer l'intégralité, et même la moitié du salaire de l'ancien Niçois. Cependant, les dirigeants saoudiens savent que Bulka veut partir, et le mieux est de trouver un accord qui convienne à tout le monde.