L'OL va faire signer une grosse surprise cet été

L'OL va faire signer une grosse surprise cet été

OL10 août , 11:30
parAlexis Rose
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Contraint de qualifier l’Olympique Lyonnais en phase régulière de la Ligue des Champions malgré des moyens qu'il sait limités, Paulo Fonseca exige le recrutement d’un nouveau milieu de terrain.
Il y a une semaine, sur la pelouse du Sparta Prague, l’OL a affiché toutes ses limites du moment en perdant 1-2 au match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ce mardi soir, devant plus de 45 000 personnes au Groupama Stadium, Lyon n’aura pas d’autre choix que d’afficher un meilleur visage pour tenter de renverser le club tchèque et de se qualifier pour les barrages. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca va effectuer plusieurs changements par rapport à la composition de départ du match aller, avec notamment les titularisations de Malick Fofana, d’Ernest Nuamah ou de Moussa Niakhaté.
Si ces forces vives ne seront clairement pas de trop pour envoyer Prague en Europa League et non pas en C1, l’entraîneur portugais va un peu bricoler au milieu de terrain. Tyler Morton et le capitaine Corentin Tolisso seront alignés aux côtés de Tanner Tessmann, comme l’explique L’Equipe, qui en profite pour glisser une petite information mercato.

Fonseca réclame un vrai milieu défensif

« En l'absence de Mads Bidstrup et de Pavel Sulc, tous deux encore convalescents, Lyon est à la recherche d'un numéro 6 d'impact et d'intensité au cœur du jeu. En attendant, Paulo Fonseca devrait titulariser Tanner Tessmann en pointe basse de son milieu », peut-on lire dans les colonnes du quotidien sportif français. Le choix de mettre en avant l'Américain, très décevant depuis des mois, en lieu et place d'un Noah Nartey qui disparait des radars, a le don de surprendre à Lyon.
En passe de recruter le latéral droit du Milan AC Zachary Athekame dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, Lyon pourrait donc aussi accueillir un milieu de terrain dans les jours à venir. Après avoir bien renforcé son attaque et donc sa défense, l’OL va chercher à trouver un milieu défensif de qualité pour compléter un groupe prochainement décimé par les départs probables de certains cadres.

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Derniers commentaires

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Je sais bien mais pour gagner on est obligé de jouer avec des offensifs. C’est honteux ce qui s’est passé mardi dernier. C’est peut être des erreurs mais maintenant ils sont là et ont été recruter comme titulaire ou remplaçant alors si les titulaires sont pas là ils doivent jouer

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Allez pitié on en peut plus d'attendre

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ou tout simplement il ne sont pas aussi bon qu'ils ne l'auraient pensé. Pas super optimiste même avec Fofana et Nuamah..... Ca pue la saison de merde...je peux me planter et j'aimerai d'ailleurs, mais ca pue d'avantage la saison galère. 2 blessés de longue date qui reviennent et qui doivent presque tout réapprendre alors qu'on leur demande d'être bon et tout de suite, des joueurs vieillissants pour qui il devient de plus en plus difficile de relancer la machine, des recrues décevante ou pas aussi forte qu'on ne l'aurait pensé, etc...... Moi Duranville pour l'instant je ne lui trouve aucune qualité, Ouedraogo bof, Bidstrup il passe la visite médicale on se demande comment, Openda Ok, c'est pas folichon tout ca....

Détesté par tout le monde, Anthony Lopes trouve ça logique

Pas d’idées sans QI..

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ah bon Duranville et Boudache sont pas prêt après avoir fait toute la prépa et participé à tous les matchs amicaux ? Soit il y a un problème au niveau de sa prépa soit il nous prend pour des jambons pour justifier sa compo degueu

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