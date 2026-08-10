OM : Visite médicale en cours pour Geronimo Rulli

Le départ de Geronimo Rulli de l'Olympique de Marseille s'accélère puisque le gardien de but argentin passe actuellement sa visite médicale avec Manchester City.

L'OM s'apprête à perdre un joueur de plus, puisque son gardien de but argentin passe actuellement sa visite médicale, dernier préalable à sa signature chez les Cityzens. Geronimo Rulli avait donné son accord pour ce transfert, lequel devrait rapporter moins de 3 millions d'euros à l'Olympique de Marseille, mais va libérer la masse salariale phocéenne de 3,8 millions d'euros.