Ferran Torres

Ferran Torres au PSG, Luis Campos torture le Barça

PSG10 août , 12:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG veut boucler rapidement l'arrivée de Ferran Torres. L'attaquant espagnol pourrait débarquer dans les prochaines heures en provenance du Barça.
Le Paris Saint-Germain est bien décidé à accélérer le mouvement sur le marché des transferts. Le club de la capitale doit encore compenser totalement les départs de Lee Kang-In et de Gonçalo Ramos. Mika Godts ou encore Ferran Torres sont annoncés proches du club de la capitale. Concernant le second cité, une offre devrait prochainement arriver dans les bureaux du Barça afin de sceller le deal, même si les champions d'Europe font quelque peu traîner les choses.

Torres au PSG, tout va s'accélérer 

Selon les dernières informations de Mundo Deportivo, le PSG prépare une offre de 50 millions d'euros pour s'attacher les services de Ferran Torres. Le Barça attendrait désormais que la proposition arrive pour l'étudier et donner sa réponse positive. Fabrizio Romano indique de son côté que le Paris Saint-Germain vient de prévenir les Catalans qu'un accord total avait été trouvé entre le club de la capitale et l'international espagnol. Tout devrait donc désormais s'accélérer, alors que le Barça et le PSG souhaitent tous les deux que la situation soit réglée avant mercredi, date de reprise de Ferran Torres.

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Reste à savoir pour quel montant l'arrivée de l'ancien joueur de Valence se ferait au Paris Saint-Germain. Mika Godts est également attendu pour un montant légèrement supérieur. En attendant, les pensionnaires du Parc des Princes devront se projeter sur leur Supercoupe d'Europe mercredi face à Aston Villa. Attention au piège pour des Parisiens qui sont encore loin d'être au complet et au meilleur de leur forme. Cette rencontre sera aussi l'occasion pour Luis Enrique de jauger son groupe avant le début de la saison en Ligue 1 et de voir où en sont ses troupes après une reprise particulièrement intense.
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Derniers commentaires

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Je sais bien mais pour gagner on est obligé de jouer avec des offensifs. C’est honteux ce qui s’est passé mardi dernier. C’est peut être des erreurs mais maintenant ils sont là et ont été recruter comme titulaire ou remplaçant alors si les titulaires sont pas là ils doivent jouer

Le PSG offre 50ME pour Ferran Torres, accord imminent !

Allez pitié on en peut plus d'attendre

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ou tout simplement il ne sont pas aussi bon qu'ils ne l'auraient pensé. Pas super optimiste même avec Fofana et Nuamah..... Ca pue la saison de merde...je peux me planter et j'aimerai d'ailleurs, mais ca pue d'avantage la saison galère. 2 blessés de longue date qui reviennent et qui doivent presque tout réapprendre alors qu'on leur demande d'être bon et tout de suite, des joueurs vieillissants pour qui il devient de plus en plus difficile de relancer la machine, des recrues décevante ou pas aussi forte qu'on ne l'aurait pensé, etc...... Moi Duranville pour l'instant je ne lui trouve aucune qualité, Ouedraogo bof, Bidstrup il passe la visite médicale on se demande comment, Openda Ok, c'est pas folichon tout ca....

Détesté par tout le monde, Anthony Lopes trouve ça logique

Pas d’idées sans QI..

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ah bon Duranville et Boudache sont pas prêt après avoir fait toute la prépa et participé à tous les matchs amicaux ? Soit il y a un problème au niveau de sa prépa soit il nous prend pour des jambons pour justifier sa compo degueu

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