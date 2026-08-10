Ferran Torres au PSG, Luis Campos torture le Barça

Le PSG veut boucler rapidement l'arrivée de Ferran Torres. L'attaquant espagnol pourrait débarquer dans les prochaines heures en provenance du Barça.

Le Paris Saint-Germain est bien décidé à accélérer le mouvement sur le marché des transferts. Le club de la capitale doit encore compenser totalement les départs de Lee Kang-In et de Gonçalo Ramos. Mika Godts ou encore Ferran Torres sont annoncés proches du club de la capitale. Concernant le second cité, une offre devrait prochainement arriver dans les bureaux du Barça afin de sceller le deal, même si les champions d'Europe font quelque peu traîner les choses.

Torres au PSG, tout va s'accélérer

Selon les dernières informations de Mundo Deportivo, le PSG prépare une offre de 50 millions d'euros pour s'attacher les services de Ferran Torres. Le Barça attendrait désormais que la proposition arrive pour l'étudier et donner sa réponse positive. Fabrizio Romano indique de son côté que le Paris Saint-Germain vient de prévenir les Catalans qu'un accord total avait été trouvé entre le club de la capitale et l'international espagnol. Tout devrait donc désormais s'accélérer, alors que le Barça et le PSG souhaitent tous les deux que la situation soit réglée avant mercredi, date de reprise de Ferran Torres.