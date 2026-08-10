Kylian Mbappé quitte Nike pour Décathlon, la folle rumeur

Depuis le 1er août, Kylian Mbappé n'est plus sous contrat avec Nike, et tout le monde attend désormais de savoir qui sera l'équipementier personnel de la star de l'équipe de France et du Real Madrid. Et si c'était Décathlon ?

Avec Kylian Mbappé, Léon Marchand et Victor Wembanyama, Nike avait sous contrat les trois stars françaises en matière de sport, mais c'est désormais à conjuguer au passé, puisque, comme cela avait été annoncé il y a plusieurs semaines, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'est plus lié avec la firme américaine depuis le 31 juillet. Dimanche, Thiabud Vézirian, qui a lâché le créneau de la vente OM, a relancé le dossier en promettant une grande surprise.

« Ça avance fort pour une marque "inattendue" pour devenir l'équipementier de Kylian Mbappé. Gros changement. Tête d'affiche football pour que la marque débarque en grande pompe dans le football avec une paire premium. Kylian Mbappé bénéficiera sans doute de sa propre marque et de "parts" au sein de l'entreprise. Je vous donne le nom quand j'ai le feu vert », a lancé le journaliste. Daniel Riolo l'a rapidement repris de volée, en lui demandant pourquoi il ne donnait pas la fameuse marque, laissant clairement sous-entendre que TV ne donnait pas le nom car il ne savait rien. Sur les réseaux sociaux, cela s'est enflammé.

Mbappé va surprendre tout le monde

Tandis que Daniel Riolo, qui a visiblement de vraies infos, a repoussé l'idée que ce soit Under Armour, les regards se sont tournés vers Décathlon, qui depuis 1976 est devenu une référence en matière de sport, en France, mais également en Europe. On le sait, la marque française a eu son contrat Antoine Griezmann, mais elle pourrait désormais passer à un autre niveau en s'offrant Kylian Mbappé. C'est du moins ce que les réseaux sociaux ont rapidement imaginé. « Ils peuvent assumer le prix de Mbappé. En France, on sous-estime trop Décathlon, alors que c'est une plus grosse marque que Puma par exemple. Puma ne fait pas du haut de gamme et ont moins de thune que Décathlon, ça ne les empêche pas de signer des joueurs comme Neymar », explique un certain Kiri sur X (anciennement Twitter), lequel n'est pas le seul, en France, à croire que Kylian Mbappé va choisir une marque française très populaire.

Cependant, d'autres sources évoquent également la possibilité que le futur équipementier de Kylian Mbappé sera Saucony, une très vieille marque américaine réputée pour ses chaussures de course à pied, mais également pour ses sneakers de plus en plus en vogue aux Etats-Unis. Avec Kylian Mbappé, Saucony pourrait faire une entrée en force dans le football.