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Kylian Mbappé quitte Nike pour Décathlon, la folle rumeur

Kylian Mbappé10 août , 10:30
parClaude Dautel
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Depuis le 1er août, Kylian Mbappé n'est plus sous contrat avec Nike, et tout le monde attend désormais de savoir qui sera l'équipementier personnel de la star de l'équipe de France et du Real Madrid. Et si c'était Décathlon ?
Avec Kylian Mbappé, Léon Marchand et Victor Wembanyama, Nike avait sous contrat les trois stars françaises en matière de sport, mais c'est désormais à conjuguer au passé, puisque, comme cela avait été annoncé il y a plusieurs semaines, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'est plus lié avec la firme américaine depuis le 31 juillet. Dimanche, Thiabud Vézirian, qui a lâché le créneau de la vente OM, a relancé le dossier en promettant une grande surprise.
« Ça avance fort pour une marque "inattendue" pour devenir l'équipementier de Kylian Mbappé. Gros changement. Tête d'affiche football pour que la marque débarque en grande pompe dans le football avec une paire premium. Kylian Mbappé bénéficiera sans doute de sa propre marque et de "parts" au sein de l'entreprise. Je vous donne le nom quand j'ai le feu vert », a lancé le journaliste. Daniel Riolo l'a rapidement repris de volée, en lui demandant pourquoi il ne donnait pas la fameuse marque, laissant clairement sous-entendre que TV ne donnait pas le nom car il ne savait rien. Sur les réseaux sociaux, cela s'est enflammé.

Mbappé va surprendre tout le monde

Tandis que Daniel Riolo, qui a visiblement de vraies infos, a repoussé l'idée que ce soit Under Armour, les regards se sont tournés vers Décathlon, qui depuis 1976 est devenu une référence en matière de sport, en France, mais également en Europe. On le sait, la marque française a eu son contrat Antoine Griezmann, mais elle pourrait désormais passer à un autre niveau en s'offrant Kylian Mbappé. C'est du moins ce que les réseaux sociaux ont rapidement imaginé. « Ils peuvent assumer le prix de Mbappé. En France, on sous-estime trop Décathlon, alors que c'est une plus grosse marque que Puma par exemple. Puma ne fait pas du haut de gamme et ont moins de thune que Décathlon, ça ne les empêche pas de signer des joueurs comme Neymar », explique un certain Kiri sur X (anciennement Twitter), lequel n'est pas le seul, en France, à croire que Kylian Mbappé va choisir une marque française très populaire.
Cependant, d'autres sources évoquent également la possibilité que le futur équipementier de Kylian Mbappé sera Saucony, une très vieille marque américaine réputée pour ses chaussures de course à pied, mais également pour ses sneakers de plus en plus en vogue aux Etats-Unis. Avec Kylian Mbappé, Saucony pourrait faire une entrée en force dans le football.

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Je sais bien mais pour gagner on est obligé de jouer avec des offensifs. C’est honteux ce qui s’est passé mardi dernier. C’est peut être des erreurs mais maintenant ils sont là et ont été recruter comme titulaire ou remplaçant alors si les titulaires sont pas là ils doivent jouer

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Allez pitié on en peut plus d'attendre

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Ou tout simplement il ne sont pas aussi bon qu'ils ne l'auraient pensé. Pas super optimiste même avec Fofana et Nuamah..... Ca pue la saison de merde...je peux me planter et j'aimerai d'ailleurs, mais ca pue d'avantage la saison galère. 2 blessés de longue date qui reviennent et qui doivent presque tout réapprendre alors qu'on leur demande d'être bon et tout de suite, des joueurs vieillissants pour qui il devient de plus en plus difficile de relancer la machine, des recrues décevante ou pas aussi forte qu'on ne l'aurait pensé, etc...... Moi Duranville pour l'instant je ne lui trouve aucune qualité, Ouedraogo bof, Bidstrup il passe la visite médicale on se demande comment, Openda Ok, c'est pas folichon tout ca....

Détesté par tout le monde, Anthony Lopes trouve ça logique

Pas d’idées sans QI..

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Ah bon Duranville et Boudache sont pas prêt après avoir fait toute la prépa et participé à tous les matchs amicaux ? Soit il y a un problème au niveau de sa prépa soit il nous prend pour des jambons pour justifier sa compo degueu

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