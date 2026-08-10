PSG : Godts est trop cher, Paris doit abandonner

La perspective de voir Mika Godts rejoindre les champions d'Europe a étonné aux Pays-Bas, mais voir en plus l'Ajax Amsterdam réclamer 65 millions d'euros pour l'ailier belge suscite la réaction de nombreux journalistes et consultants, lesquels s'amusent de cette demande.

VoetbalPrimeur, Glenn Schrader estime que l'Ajax a finalement raison de réclamer ce montant si un club accepte de payer cela. Mika Godts a joué trente minutes dimanche en championnat avec l'Ajax, le joueur belge étant même passeur décisif sur l'un des deux buts du club d'Amsterdam. Si tout le monde a été étonné que Godts puisse jouer alors que son transfert au PSG semble être entré dans sa phase terminale. Cependant, l'exigence financière du club néerlandais est énorme, l'Ajax Amsterdam réclamant plus de 60 millions d'euros pour l'ailier gauche de 21 ans. Un prix que le Paris Saint-Germain n'est pas décidé à payer, ce qui ralentit les négociations, alors que la semaine passée l'agent de Mika Godts annonçait un départ imminent du joueur vers la capitale française. Journaliste pour le média spécialiséGlenn Schrader estime que l'Ajax a finalement raison de réclamer ce montant si un club accepte de payer cela.

Godts finalement recalé par le PSG ?

« Pour faire simple, Mika Godts vaut ce que le club le plus fou est prêt à payer. Personnellement, je trouve que c'est une somme particulièrement importante, car des joueurs plus talentueux comme Ismaël Saibari (55 millions) et Christos Tzolis (40 millions) ont été vendus moins cher cet été. L'âge et le potentiel de Godts jouent évidemment un rôle aussi. L'Ajax peut donc tout à fait demander ce montant. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils l'obtiendront… », prévient notre confrère, qui se demande si le Paris Saint-Germain ira jusqu'au montant exigé par l'Ajax Amsterdam. Car le PSG n'est désormais plus le club d'il y a quelques années, capable de lâcher 95 millions d'euros pour Randal Kolo Muani sans trop se poser de questions.

Pour le journaliste qui suit l'actualité des joueurs belges, si Mika Godts est un bon joueur, il n'est pas non plus une superstar ou du moins au niveau de Bradley Barcola. « Godts figure incontestablement parmi les plus grands talents belges, mais le qualifier de "joyau" est peut-être un peu fort (...) Ses performances à l'Ajax lui ont certainement permis de se faire remarquer, mais il ne s'agit là que de la première division néerlandaise », précise le journaliste, clairement étonné de voir le PSG s’exciter aussi fort pour l’international belge.