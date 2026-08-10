PSG : Godts est trop cher, Paris doit abandonner

PSG : Godts est trop cher, Paris doit abandonner

PSG10 août , 13:00
parClaude Dautel
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La perspective de voir Mika Godts rejoindre les champions d'Europe a étonné aux Pays-Bas, mais voir en plus l'Ajax Amsterdam réclamer 65 millions d'euros pour l'ailier belge suscite la réaction de nombreux journalistes et consultants, lesquels s'amusent de cette demande.
Mika Godts a joué trente minutes dimanche en championnat avec l'Ajax, le joueur belge étant même passeur décisif sur l'un des deux buts du club d'Amsterdam. Si tout le monde a été étonné que Godts puisse jouer alors que son transfert au PSG semble être entré dans sa phase terminale. Cependant, l'exigence financière du club néerlandais est énorme, l'Ajax Amsterdam réclamant plus de 60 millions d'euros pour l'ailier gauche de 21 ans. Un prix que le Paris Saint-Germain n'est pas décidé à payer, ce qui ralentit les négociations, alors que la semaine passée l'agent de Mika Godts annonçait un départ imminent du joueur vers la capitale française. Journaliste pour le média spécialisé VoetbalPrimeur, Glenn Schrader estime que l'Ajax a finalement raison de réclamer ce montant si un club accepte de payer cela.

Godts finalement recalé par le PSG ?

« Pour faire simple, Mika Godts vaut ce que le club le plus fou est prêt à payer. Personnellement, je trouve que c'est une somme particulièrement importante, car des joueurs plus talentueux comme Ismaël Saibari (55 millions) et Christos Tzolis (40 millions) ont été vendus moins cher cet été. L'âge et le potentiel de Godts jouent évidemment un rôle aussi. L'Ajax peut donc tout à fait demander ce montant. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils l'obtiendront… », prévient notre confrère, qui se demande si le Paris Saint-Germain ira jusqu'au montant exigé par l'Ajax Amsterdam. Car le PSG n'est désormais plus le club d'il y a quelques années, capable de lâcher 95 millions d'euros pour Randal Kolo Muani sans trop se poser de questions.

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Pour le journaliste qui suit l'actualité des joueurs belges, si Mika Godts est un bon joueur, il n'est pas non plus une superstar ou du moins au niveau de Bradley Barcola. « Godts figure incontestablement parmi les plus grands talents belges, mais le qualifier de "joyau" est peut-être un peu fort (...) Ses performances à l'Ajax lui ont certainement permis de se faire remarquer, mais il ne s'agit là que de la première division néerlandaise », précise le journaliste, clairement étonné de voir le PSG s’exciter aussi fort pour l’international belge.
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Je sais bien mais pour gagner on est obligé de jouer avec des offensifs. C’est honteux ce qui s’est passé mardi dernier. C’est peut être des erreurs mais maintenant ils sont là et ont été recruter comme titulaire ou remplaçant alors si les titulaires sont pas là ils doivent jouer

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Allez pitié on en peut plus d'attendre

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ou tout simplement il ne sont pas aussi bon qu'ils ne l'auraient pensé. Pas super optimiste même avec Fofana et Nuamah..... Ca pue la saison de merde...je peux me planter et j'aimerai d'ailleurs, mais ca pue d'avantage la saison galère. 2 blessés de longue date qui reviennent et qui doivent presque tout réapprendre alors qu'on leur demande d'être bon et tout de suite, des joueurs vieillissants pour qui il devient de plus en plus difficile de relancer la machine, des recrues décevante ou pas aussi forte qu'on ne l'aurait pensé, etc...... Moi Duranville pour l'instant je ne lui trouve aucune qualité, Ouedraogo bof, Bidstrup il passe la visite médicale on se demande comment, Openda Ok, c'est pas folichon tout ca....

Détesté par tout le monde, Anthony Lopes trouve ça logique

Pas d’idées sans QI..

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ah bon Duranville et Boudache sont pas prêt après avoir fait toute la prépa et participé à tous les matchs amicaux ? Soit il y a un problème au niveau de sa prépa soit il nous prend pour des jambons pour justifier sa compo degueu

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