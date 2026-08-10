Liverpool a son feu vert, Barcola veut quitter le PSG

Bradley Barcola veut signer à Liverpool et ne s'en cache plus. Le joueur du PSG espère désormais qu'un accord sera trouvé entre toutes les parties.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien perdre Bradley Barcola cet été. Le club de la capitale compte sur l'ancien joueur de l'OL, mais ce dernier souhaite plus que jamais quitter les rangs de Luis Enrique. Barcola espère notamment bénéficier de davantage de temps de jeu lors des matches décisifs de la saison et souhaite rejoindre le projet de Liverpool. Les Reds lui proposent un nouveau défi particulièrement alléchant et l'international français s'est déjà mis d'accord avec le club de la Mersey sur les contours de son futur contrat.

Barcola à Liverpool, ça chauffe

Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, Liverpool a récemment reçu le feu vert du clan Barcola pour une arrivée cet été. Les négociations entre le Paris Saint-Germain et les Reds sont également de plus en plus avancées. La balle est désormais dans le camp de Liverpool, qui devra aligner plus de 150 millions d'euros pour s'attacher les services du crack tricolore. Pour le moment, les pensionnaires d'Anfield ne semblent toutefois pas déterminés à s'aligner sur le montant réclamé par les champions d'Europe.