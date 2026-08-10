Liverpool a son feu vert, Barcola veut quitter le PSG

Liverpool a son feu vert, Barcola veut quitter le PSG

PSG10 août , 10:45
parHadrien Rivayrand
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Bradley Barcola veut signer à Liverpool et ne s'en cache plus. Le joueur du PSG espère désormais qu'un accord sera trouvé entre toutes les parties.
Le Paris Saint-Germain pourrait bien perdre Bradley Barcola cet été. Le club de la capitale compte sur l'ancien joueur de l'OL, mais ce dernier souhaite plus que jamais quitter les rangs de Luis Enrique. Barcola espère notamment bénéficier de davantage de temps de jeu lors des matches décisifs de la saison et souhaite rejoindre le projet de Liverpool. Les Reds lui proposent un nouveau défi particulièrement alléchant et l'international français s'est déjà mis d'accord avec le club de la Mersey sur les contours de son futur contrat.

Barcola à Liverpool, ça chauffe

Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, Liverpool a récemment reçu le feu vert du clan Barcola pour une arrivée cet été. Les négociations entre le Paris Saint-Germain et les Reds sont également de plus en plus avancées. La balle est désormais dans le camp de Liverpool, qui devra aligner plus de 150 millions d'euros pour s'attacher les services du crack tricolore. Pour le moment, les pensionnaires d'Anfield ne semblent toutefois pas déterminés à s'aligner sur le montant réclamé par les champions d'Europe.

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Ce dossier XXL du mercato est encore loin de connaître son dénouement. Mais il ne fait désormais plus guère de doute que Bradley Barcola n'imagine plus son avenir au Paris Saint-Germain. Le joueur va tout de même reprendre l'entraînement avec le club de la capitale afin de poursuivre sa préparation. Tout semble encore possible concernant son avenir et l'ancien Lyonnais devra s'attendre à tous les scénarios dans les prochaines semaines. Une chose est désormais certaine : si Liverpool décide de passer à l'offensive avec une offre à la hauteur des exigences parisiennes, le dossier va rapidement prendre une toute autre dimension.
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Derniers commentaires

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Je sais bien mais pour gagner on est obligé de jouer avec des offensifs. C’est honteux ce qui s’est passé mardi dernier. C’est peut être des erreurs mais maintenant ils sont là et ont été recruter comme titulaire ou remplaçant alors si les titulaires sont pas là ils doivent jouer

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Allez pitié on en peut plus d'attendre

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ou tout simplement il ne sont pas aussi bon qu'ils ne l'auraient pensé. Pas super optimiste même avec Fofana et Nuamah..... Ca pue la saison de merde...je peux me planter et j'aimerai d'ailleurs, mais ca pue d'avantage la saison galère. 2 blessés de longue date qui reviennent et qui doivent presque tout réapprendre alors qu'on leur demande d'être bon et tout de suite, des joueurs vieillissants pour qui il devient de plus en plus difficile de relancer la machine, des recrues décevante ou pas aussi forte qu'on ne l'aurait pensé, etc...... Moi Duranville pour l'instant je ne lui trouve aucune qualité, Ouedraogo bof, Bidstrup il passe la visite médicale on se demande comment, Openda Ok, c'est pas folichon tout ca....

Détesté par tout le monde, Anthony Lopes trouve ça logique

Pas d’idées sans QI..

OL : Sous pression, Paulo Fonseca prend une décision radicale

Ah bon Duranville et Boudache sont pas prêt après avoir fait toute la prépa et participé à tous les matchs amicaux ? Soit il y a un problème au niveau de sa prépa soit il nous prend pour des jambons pour justifier sa compo degueu

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