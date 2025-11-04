ICONSPORT_275427_0229

OL : Plus fort que Greenwood et Panichelli, ce Lyonnais épate

OL04 nov. , 19:30
parGuillaume Conte
3
Pas forcément la recrue la plus attendue de l'été en Ligue 1, mais Pavel Sulc se fait remarquer par une efficacité assez incroyable avec l'Olympique Lyonnais. 
A défaut d’avoir pu recruter un avant-centre de premier plan cette saison, l’Olympique Lyonnais doit bien s’appuyer sur des joueurs qui arrivent à pousser la balle au fond. Milieu de terrain offensif, Pavel Sulc n’a pas forcément toujours convaincu dans le jeu depuis qu’il a rejoint la cité des Gones cet été en provenance du Viktoria Plzen. Par contre, son efficacité est irréprochable. 
Le Tchèque a déjà marqué cinq buts en Ligue 1, avec souvent un soupçon de réussite comme contre l’OM ou Nice. Mais aussi une belle maestria comme sa louche splendide contre le Paris FC. Avec cinq buts inscrits, il fait preuve d’un efficacité incontestable qui bluffe même les statistiques. 

Sulc, c'est efficacité maximale à l'OL

En effet, Pavel Sulc a inscrit cinq buts, tout en ayant des fameux xG (expected goals) à 3,63. Le xG est la probabilité qu’un tir se transforme en but, selon différents paramètres. Un outil de plus en plus utilisé pour juger de l’efficacité d’un attaquant, un pénalty ayant par exemple beaucoup de chances d’être marqué qu’un tir de 30 mètres. 
Avec plus d'un but inscrit que son expected goal, le joueur de l’OL fait donc partie des joueurs les plus efficaces de Ligue 1. Dans cet exercice, il est même mieux classé que Mason Greenwood (OM) et ses 7 buts, ou même que Joaquin Panichelli (Strasbourg) et ses 9 réalisations. En revanche, il doit s’incliner face à Esteban Lepaul, qui a trouvé huit fois le chemin des filets avec 6,24 d’xG. 
Néanmoins, le Tchèque maximise ses occasions, et cela ne fait pas de mal à une équipe lyonnaise qui a tout de même du mal à briller offensivement. 

Lire aussi

OL : Tanner Tessmann se fait incendier à LyonOL : Tanner Tessmann se fait incendier à Lyon
Harry Kane humilie l’OL, le PSG peut tremblerHarry Kane humilie l’OL, le PSG peut trembler
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_276168_0016
Ligue des Champions

LdC : Arsenal reste intouchable, Naples patine encore

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_275056_0031
Liga

La bombe, Rodrygo abandonne le Real Madrid

psg pas de regret pour sarabia la mnm est trop forte icon 11102022 dsc0081 359660
PSG

Comme Mbappé et Verratti, il a adoré voir le PSG gagner après son départ

Fil Info

20:43
LdC : Arsenal reste intouchable, Naples patine encore
20:43
LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée
20:30
La bombe, Rodrygo abandonne le Real Madrid
20:08
Comme Mbappé et Verratti, il a adoré voir le PSG gagner après son départ
19:56
Bodo/Glimt - Monaco : les compos (21h sur Canal+Sport360)
19:52
PSG - Bayern Munich : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
19:00
Vandalisme à Liverpool, ce joueur du Real n’est pas le bienvenu
18:45
TV : PSG - Bayern Munich, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OL : Tanner Tessmann se fait incendier à Lyon

Il va reprendre, deux matchs bons et ca sera oublié

PSG - Bayern Munich : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Personne oblige à squatter les réseaux parisiens

PSG - Bayern Munich : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

On ne part pas du tout gagnant dans ces conditions c'est certain et ce serait déjà beau de leur tenir tête.

PSG - Bayern Munich : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

On préserve Neves c'est bien par contre je vais prier très fort pour Dembouz....

OL : Plus fort que Greenwood et Panichelli, ce Lyonnais épate

Greenwood c est 49 matchs. 30 buts et 9 passes dec

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading