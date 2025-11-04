OL : Plus fort que Greenwood et Panichelli, ce Lyonnais épate

Pas forcément la recrue la plus attendue de l'été en Ligue 1, mais Pavel Sulc se fait remarquer par une efficacité assez incroyable avec l'Olympique Lyonnais.

A défaut d’avoir pu recruter un avant-centre de premier plan cette saison, l’Olympique Lyonnais doit bien s’appuyer sur des joueurs qui arrivent à pousser la balle au fond. Milieu de terrain offensif, Pavel Sulc n’a pas forcément toujours convaincu dans le jeu depuis qu’il a rejoint la cité des Gones cet été en provenance du Viktoria Plzen. Par contre, son efficacité est irréprochable.

Le Tchèque a déjà marqué cinq buts en Ligue 1, avec souvent un soupçon de réussite comme contre l’OM ou Nice. Mais aussi une belle maestria comme sa louche splendide contre le Paris FC. Avec cinq buts inscrits, il fait preuve d’un efficacité incontestable qui bluffe même les statistiques.

Sulc, c'est efficacité maximale à l'OL

En effet, Pavel Sulc a inscrit cinq buts, tout en ayant des fameux xG (expected goals) à 3,63. Le xG est la probabilité qu’un tir se transforme en but, selon différents paramètres. Un outil de plus en plus utilisé pour juger de l’efficacité d’un attaquant, un pénalty ayant par exemple beaucoup de chances d’être marqué qu’un tir de 30 mètres.

Avec plus d'un but inscrit que son expected goal, le joueur de l’OL fait donc partie des joueurs les plus efficaces de Ligue 1. Dans cet exercice, il est même mieux classé que Mason Greenwood (OM) et ses 7 buts, ou même que Joaquin Panichelli (Strasbourg) et ses 9 réalisations. En revanche, il doit s’incliner face à Esteban Lepaul, qui a trouvé huit fois le chemin des filets avec 6,24 d’xG.

Néanmoins, le Tchèque maximise ses occasions, et cela ne fait pas de mal à une équipe lyonnaise qui a tout de même du mal à briller offensivement.