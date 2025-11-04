ICONSPORT_274876_0225

Harry Kane humilie l’OL, le PSG peut trembler

Le PSG, qui affronte le Bayern Munich ce mardi soir en Ligue des Champions, devra se méfier d’Harry Kane. Le buteur anglais est dans une forme étincelante et représente la menace n°1 pour la défense parisienne.
Auteur de 22 buts depuis le début de la saison, Harry Kane est l’attaquant le plus en forme du moment avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. Dans une forme olympique, l’avant-centre du Bayern Munich marque à chaque match ou presque. Il sera logiquement la menace n°1 du club allemand pour la défense parisienne ce mardi au Parc des Princes lors de la quatrième journée de Ligue des Champions. Dans son billet pour Ici Paris Île de France avant cette affiche très attendue entre le champion d’Allemagne et le champion d’Europe, le journaliste Romain Beddouk s’est lui aussi incliné devant Harry Kane. Notre confrère a par ailleurs souligné le début de saison XXL de l’ancien capitaine de Tottenham en mettant en avant une statistique aussi folle qu’inattendue et cela concerne… l’Olympique Lyonnais.
« 15 victoires consécutives pour le Bayern c’est ultra impressionnant. On parle d’un club qui a joué la Coupe du Monde des clubs aux Etats-Unis, donc qui a eu sa préparation tronquée (un peu moins que nous mais un peu quand même) et qui arrive non seulement à avoir un bilan comptable parfait, mais en plus en produisant un jeu hyper attrayant. On parle d’une équipe qui a déjà mis 54 buts cette saison… ça fait 3,6 buts par match en moyenne… portée par un Harry Kane dans une forme incroyable avec déjà 22 réalisations cette saison. 22 c’est 1 but de plus que l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison toutes compétitions confondues. Ce Bayern Munich va être un très très gros morceau » analyse le journaliste, supporter du PSG et qui espère que les Bleu et Rouge tiendront le choc face au Bayern ce mardi soir au Parc des Princes.

Pour espérer un bon résultat, museler Harry Kane sera une obligation. Il ne reste plus qu’à voir à partir de 21 heures si Marquinhos et Willian Pacho, annoncés titulaires au sein de la défense du PSG, y parviendront. Sans oublier que le danger peut également venir des ailes avec Michael Olise et Luis Diaz, eux aussi très performants depuis le début de la saison. 
Loading