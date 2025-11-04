tessmann le depart surprise a l ol iconsport 266826 0615 397565

OL : Tanner Tessmann se fait incendier à Lyon

OL04 nov. , 17:00
parHadrien Rivayrand
1
L'OL connait une petite période de moins bien due notamment à l'enchainement important des matchs. Tanner Tessmann fait partie des joueurs qui sont en difficulté depuis quelque temps. 
L'OL peut pour le moment tirer un bilan plutôt positif de son début de saison. Les Gones font avec des moyens revus à la baisse et sont encore en course dans toutes les compétitions. L'enchainement des matchs est cependant un peu difficile à gérer pour certains joueurs, que ce soit les jeunes ou les internationaux. S'il avait très bien démarré son exercice, Tanner Tessmann connait aujourd'hui une période de moins bien. Le week-end passé sur la pelouse du Stade Brestois en Ligue 1, le milieu de terrain étasunien n'a pas été à la hauteur, mettant notamment en péril son coéquipier Hans Hateboer (qui sera exclu) sur une passe mal assurée. Et ça n'a pas échappé au staff de l'Olympique Lyonnais. 

Tessmann victime d'un coup de moins bien à l'OL 

Dans des propos rapportés par Le Progrès, l'entraîneur adjoint de l'OL, Jorge Maciel, a notamment envoyé un message clair à Tessmann, rappelant que sa passe n'était pas acceptable à ce niveau : « Ce type de passe dans cette configuration, c’est interdit et après, on se met à la faute. C’est une erreur inutile alors qu’on était plutôt pas mal dans le match ». Pour rappel, l'ancien de Venise a déjà disputé 16 rencontres depuis début août (14 avec l’OL et 2 avec les Etats-Unis). Si l'on compte en plus les déplacements importants que cela implique, il n'est pas forcément anormal de le voir un peu moins efficace. A Paulo Fonseca de trouver les meilleures solutions pour relancer la dynamique de ses joueurs. 

Cette semaine, l'Olympique Lyonnais aura deux rencontres XXL à disputer. L'une contre le Betis à Séville jeudi soir en Ligue Europa et la seconde en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain dimanche soir au Groupama Stadium. 
1
