OL : Paulo Fonseca prêt à faire un gros sacrifice

Avec son énorme salaire pour l'OL, Paulo Fonseca ne pourra pas rester dans ces conditions la saison prochaine. L'entraineur portugais est prêt à faire des efforts pour rester.

Entraineur choisi par John Textor alors que Pierre Sage était encore en place en janvier 2025, Paulo Fonseca est annoncé vers la sortie pour juin 2027. Ce sera la fin de son contrat, et c’est justement ce fameux contrat avec un salaire beaucoup trop élevé pour le OL version Michele Kang qui l’empêche totalement d’envisager une prolongation.

Mais ces dernières heures, la porte a été ouverte par Michael Gerlinger, qui estime que l’entraineur portugais fait du très bon travail et mérite de voir une continuité être au moins envisagée. Le fait d’avoir su s’adapter aux nouvelles exigences lyonnaises compte dans l’esprit des dirigeants. Et surtout, selon L’Equipe, Paulo Fonseca se sent bien à Lyon et envisage sérieusement d’y rester si toutes les parties y trouvent un accord.

Il faudra dans un premier temps voir comment se déroule la saison actuelle, car l’échec de la qualification en Ligue des Champions a fait mal, mais n’a pas ébranlé le club non plus. L’idée est de continuer à être performant tout en maintenant à la baisse les dépenses, ce qui n’est pas donné à n’importe quel entraineur. Paulo Fonseca est plutôt convaincant dans ce travail et l’idée de continuer à l’OL sur le long terme l’intéresse.

Paulo Fonseca se sent apprécié à l'OL

se sent respecté pour son travail, notamment en faveur des jeunes », précise L’Equipe, signe que tout le monde tire dans le même sens à Lyon, ce qui est déjà une très bonne nouvelle pour les dirigeants. La question de son salaire - il touche 320.000 euros par mois, le deuxième plus gros salaire de Ligue 1 - sera forcément cruciale, mais la porte est ouverte des deux cotés pour faire des efforts. L’ancien coach de l’AS Roma et du Milan AC «», précise L’Equipe, signe que tout le monde tire dans le même sens à Lyon, ce qui est déjà une très bonne nouvelle pour les dirigeants.

Et si l’OL venait à accrocher une place sur le podium, comme le beau début de saison le laisse penser, ce sera un argument de plus pour faire l’effort financier de le conserver.