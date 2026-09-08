OL : Nicolas Tagliafico sur le départ !

Passé tout proche d'un départ cet été, Nicolas Tagliafico n'est pas encore certain de disputer cette saison avec l'OL. Son nom est murmuré pour un transfert de dernière minute.

Le mercato n’est jamais vraiment terminé en septembre, même après la fermeture de la fenêtre des transferts dans les principaux championnats. Mathys De Carvalho vient de partir pour l’Arabie Saoudite, et un autre départ n’est pas à exclure dans les rangs lyonnais.

Citant des sources néerlandaises pour l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, Voetbal International annonce qu’un départ est toujours possible pour Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche est revenu tardivement de la Coupe du monde, mais il a déjà rendu quelques services cette saison, en raison de la blessure d’Abner et des débuts balbutiants de Mohamed Ouédraogo.

Tagliafico, l'OL ne le retiendra pas

Annoncé sur le départ pour la Juventus, puis pour l’Atlético de Madrid, l’Argentin est finalement resté à Lyon faute de voir ces deux opportunités se concrétiser. Une déception pour le club rhodanien, qui n’a pas vraiment apprécié la fin de saison dernière du joueur, expulsé sur deux matchs importants à la suite, et soupçonné de s’être ménagé de la sorte pour arriver frais à la Coupe du monde. Autant dire qu’avec son imposant salaire, le Lyonnais ne sera pas retenu coûte que coute en cas d’offre jugée correcte.

Deux destinations s’offrent à lui, avec le Brésil et l’Arabie Saoudite, qui n’ont pas encore fermé leur fenêtre de tir pour recruter. Son départ reste envisageable et l’OL sera attentif aux possibilités pour continuer à faire baisser sa masse salariale, sans trop handicaper la compétitivité du club rhodanien.

S’il ne devait pas partir à l’issue de cet été, Nicolas Tagliafico pourrait encore quitter l’OL cet hiver. La presse anglaise a notamment révélé que, en cas de problème au poste d’arrière gauche qui n’est pas jugé suffisamment pourvu par Michael Carrick, Manchester United pourrait tenter sa chance pour aller chercher le latéral argentin.