OL : Nicolas Tagliafico sur le départ !

OL : Nicolas Tagliafico sur le départ !

OL08 sept. , 12:40
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Passé tout proche d'un départ cet été, Nicolas Tagliafico n'est pas encore certain de disputer cette saison avec l'OL. Son nom est murmuré pour un transfert de dernière minute.
Le mercato n’est jamais vraiment terminé en septembre, même après la fermeture de la fenêtre des transferts dans les principaux championnats. Mathys De Carvalho vient de partir pour l’Arabie Saoudite, et un autre départ n’est pas à exclure dans les rangs lyonnais.
Citant des sources néerlandaises pour l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, Voetbal International annonce qu’un départ est toujours possible pour Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche est revenu tardivement de la Coupe du monde, mais il a déjà rendu quelques services cette saison, en raison de la blessure d’Abner et des débuts balbutiants de Mohamed Ouédraogo.

Tagliafico, l'OL ne le retiendra pas

Annoncé sur le départ pour la Juventus, puis pour l’Atlético de Madrid, l’Argentin est finalement resté à Lyon faute de voir ces deux opportunités se concrétiser. Une déception pour le club rhodanien, qui n’a pas vraiment apprécié la fin de saison dernière du joueur, expulsé sur deux matchs importants à la suite, et soupçonné de s’être ménagé de la sorte pour arriver frais à la Coupe du monde. Autant dire qu’avec son imposant salaire, le Lyonnais ne sera pas retenu coûte que coute en cas d’offre jugée correcte.

Lire aussi

« Sa faute » : Benzema a gâché son retour à l’OL et se fait détruire« Sa faute » : Benzema a gâché son retour à l’OL et se fait détruire
L'OL officialise la vente d'un joueur pour 1,1 million d'eurosL'OL officialise la vente d'un joueur pour 1,1 million d'euros
Deux destinations s’offrent à lui, avec le Brésil et l’Arabie Saoudite, qui n’ont pas encore fermé leur fenêtre de tir pour recruter. Son départ reste envisageable et l’OL sera attentif aux possibilités pour continuer à faire baisser sa masse salariale, sans trop handicaper la compétitivité du club rhodanien.
S’il ne devait pas partir à l’issue de cet été, Nicolas Tagliafico pourrait encore quitter l’OL cet hiver. La presse anglaise a notamment révélé que, en cas de problème au poste d’arrière gauche qui n’est pas jugé suffisamment pourvu par Michael Carrick, Manchester United pourrait tenter sa chance pour aller chercher le latéral argentin.
N. Alejandro Tagliafico

N. Alejandro Tagliafico

ArgentinaArgentine Âge 34 Défenseur

Friendly International

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2026/2027
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2026/2027
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
ita boycotte par mourinho florenzi va rebondir icon spi 063 jm italy czechrep 320981
PSG

Pas de triplé pour le PSG, il annonce le futur champion d’Europe

Om Remercier Mccourt Et Taper Sur Longoria Et Benatia Il Secoue Les Supporters
OM

OM : Remercier McCourt et taper sur Longoria et Benatia, il secoue les supporters

Psg Luis Enrique Va Se Faire Un Plaisir A 150 Me Cet Hiver
PSG

PSG : Luis Enrique va se faire un plaisir à 150 ME cet hiver

Tout Va Bien A Lasse Il Nest Pas Satisfait Du Tout
ASSE

Tout va bien à l'ASSE, il n'est pas satisfait du tout

Fil Info

08 sept. , 13:00
Pas de triplé pour le PSG, il annonce le futur champion d’Europe
08 sept. , 12:20
OM : Remercier McCourt et taper sur Longoria et Benatia, il secoue les supporters
08 sept. , 12:00
PSG : Luis Enrique va se faire un plaisir à 150 ME cet hiver
08 sept. , 11:30
Tout va bien à l'ASSE, il n'est pas satisfait du tout
08 sept. , 11:00
Ballon d'Or 2026 : Dembélé révèle le nom du grand gagnant
08 sept. , 10:30
OL : Il quitte le club, les supporters sans pitié
08 sept. , 10:00
Ligue 1 : Le PSG n'a qu'un seul concurrent pour le titre
08 sept. , 9:40
Daniel Riolo s'en prend à Céline Dion et ses fans
08 sept. , 9:20
OM : Genesio n’a fait qu'une demande à McCourt, la réponse a été radicale

Derniers commentaires

La campagne Mbappé Ballon d'Or dérape déjà

Tu vois tellment juste valdo de mes 2 qu il sera ballon d'or mon grand.... Que tu le veuilles ou non!! DES BIZS

OM : Genesio n’a fait qu'une demande à McCourt, la réponse a été radicale

Que Genesio fasse parler son pep intérieur car pour l’instant il fait plutôt parler son Habib beye intérieur

OM : Remercier McCourt et taper sur Longoria et Benatia, il secoue les supporters

Justement quand tu claques 700 millions d’euros pour te retrouver dans la situation actuelle, c’est soit que tu es un véritable incompétent soit que tu laisses ton cerveau sur la table de nuit à ton réveil ! Parce que là Mc Court n’a rien sauvé il a juste gâché son argent et fait perdre 10 ans à l’OM ! Je me demande encore comment il a pu devenir milliardaire en se faisant liquider financièrement sans rien faire

Daniel Riolo s'en prend à Céline Dion et ses fans

Il a raison Céline Dion cest une grosse folle elle aurait dû aller en prison elle et René lui pour pedophilie et elle pour etre aller avec lui

Un attaquant veut signer, l’OM supplie la DNCG

A yaya : L'OL n'a jamais été privilégié par les instances du Football... et surtout pas par la DNCG. Les chiffres farfelues avancés à l'époque par les "médias"... c'était du flan ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3Paris logo
Paris
73210624
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
5Rennes logo
Rennes
73210752
6Strasbourg logo
Strasbourg
63201871
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
43111220
9Troyes logo
Troyes
4311147-3
10Lens logo
Lens
33102651
11Olympique Marseille logo
O. Marseille
33102651
12Angers SCO logo
Angers SCO
3310245-1
13Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
14Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
15Nice logo
Nice
2302114-3
16Le Havre logo
Le Havre
1301224-2
17Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading