OM : Genesio vers la démission, l'aveu est terrible

L'OM est en crise et Jeffrey De Lange n'échappe pas aux critiques. Le portier a du mal à faire la différence depuis quelques matchs. Bruno Genesio est plus inquiet que jamais.

L'Olympique de Marseille a enchaîné un deuxième revers de suite en Ligue 1 dimanche soir dernier. Une défaite logique face au Paris FC qui inquiète de plus en plus les fans et les observateurs du club phocéen. Cette saison, le gardien de but titulaire de l' OM est Jeffrey De Lange. Le portier néerlandais a une très belle occasion de pouvoir s'imposer dans un grand club européen. Malheureusement pour lui, rien ne se passe comme prévu. Le Marseillais tente tant bien que mal de tenir la baraque, mais se retrouve bien trop exposé pour ne pas prendre de buts. Une statistique fait d'ailleurs mal pour De Lange : il a encaissé 16 buts lors de ses 8 apparitions en Ligue 1 avec l'OM, soit une moyenne de deux buts par match...

Genesio plus pessimiste que jamais

Au sortir de la défaite face au PFC, Genesio n'a pas voulu incriminer son gardien de but, mettant davantage la faute sur l'équilibre défensif de ses troupes : « Beaucoup trop de temps dans la transmission, un manque d'équilibre et on s'est fait contrer comme une équipe de gamins. » L'entraîneur de l'OM ne s'attendait sans doute pas non plus à devoir compter sur De Lange pour toute la saison : « Je savais que la situation était compliquée, mais je ne savais pas qu'elle allait être aussi difficile. Je ne savais pas qu'on n'allait pas recruter. C'est la première fois que je le vis. Aucun club français ne l'a vécu depuis vingt ans. »

Stéphane Richard, de son côté, vise toujours une qualification européenne en fin de saison : « On est ambitieux. On vise une qualification européenne, oui. » Reste à savoir si Genesio sera du même avis, alors que l'entraîneur français est de plus en plus pessimiste quant à la possibilité de faire quelque chose de grand avec son groupe actuel : « On a perdu nos deux meilleurs buteurs, on a perdu notre gardien, on a perdu Medina. Des joueurs d’expérience. Mon rôle était d’alerter. Je ne suis pas venu pour jouer le milieu de tableau. »

Il en faudra donc plus pour rassurer Bruno Genesio, qui pourrait bien écourter son aventure à Marseille si aucune promesse de taille ne lui est faite rapidement.