OM : Kondogbia, la grosse blessure qui rend fou

Touché face à Monaco, Geoffrey Kondogbia est finalement victime d'une blessure musculaire qui va l'obliger à manquer plusieurs semaines de compétition. Un nouveau coup dur dans une saison déjà inquiétante, notamment à l'approche de trois matchs relevés.

Un malheur n'arrive jamais seul, un adage que l' Olympique de Marseille commence à connaître. Après un été tout simplement catastrophique, pendant lequel la direction sportive a été contrainte de vendre certains de ses meilleurs éléments pour alléger la masse salariale sans pour autant pouvoir recruter en contrepartie, le club de la cité phocéenne connaît un début de saison chahuté.

Malgré une première victoire convaincante à domicile face à Strasbourg lors du match d'ouverture (4-0), les hommes de Bruno Genesio sont passés à côté de leurs deux matchs suivants, avec une défaite à Monaco (2-0) et une grosse déception au Vélodrome face au Paris FC (2-3). Et comme si ça ne suffisait pas, l'entraineur marseillais perd un gros élément, Geoffrey Kondogbia.

Kondogbia blessé au pire moment

Touché lors du déplacement à Louis II, Geoffrey Kondogbia n'avait pas participé à la réception du PFC. Comme l'indique La Provence, cette situation devrait durer puisque le milieu de terrain de 33 ans est victime d'une blessure musculaire qui va l'obliger à manquer plusieurs semaines de compétition. Pour l'heure, aucune date précise de retour n'a été évoquée, mais cette indisponibilité ne fait clairement pas les affaires de Bruno Genesio. A cause d'un mercato trop calme, l'entrejeu n'a pas été renforcé et la blessure de Kondogbia vient logiquement appuyer sur le fait que l'entraineur marseillais ne dispose clairement pas suffisamment de solutions à ce poste.

Sachant que Tochukwu Nnadi est lui aussi indisponible à cause d'un pépin physique au genou, et que le trio Abdelli-Hojbjerg-Gomes, aligné face au Paris FC, n'a clairement pas convaincu, Bruno Genesio est face à un os. D'autant que les trois prochains matchs de l'OM s'annoncent très chauds, avec Rennes, Besiktas et le PSG.