OM : Remercier McCourt et taper sur Longoria et Benatia, il secoue les supporters

La colère gronde à l'OM après le mercato famélique. Frank McCourt est ciblé, mais les supporters se trompent de cible et feraient bien d'attaquer les anciens dirigeants, partis en laissant le club dans une situation terrible.

Cela risque d’être répété pendant des mois tellement cela parait impensable, mais l’Olympique de Marseille n’a recruté aucun joueur cet été. Seul club d’Europe à connaitre cela en dehors de ceux qui ont été interdits de recrutement, l’OM va avoir du mal à s’en remettre au niveau sportif. Cette mesure radicale a été prise par Frank McCourt, qui a tout simplement coupé le robinet. Il s’attire en conséquence la foudre des supporters, habitués à voir les recrues s’empiler avec des noms de prestige ces dernières années, et qui sont désormais démunis de renforts.

Le Vélodrome a commencé à gronder ce dimanche à l’occasion de la réception du Paris FC, avec des banderoles demandant à Frank McCourt de partir. Cela a le don de beaucoup amuser Pierre Ménès, pour qui les supporters feraient plutôt bien de remercier le propriétaire américain qui a mis la main au portefeuille toutes ces années. Et s’il y a des hommes responsables de la situation actuelle, ce sont Medhi Benatia et Pablo Longoria, qui ont fait n’importe quoi avec des moyens financiers importants aux yeux de l’ancien consultant.

Pierre Ménès dévoile les vrais coupables

« Déjà, je trouve les banderoles des supporters assez choquantes car sans le fric de McCourt, où serait l’OM aujourd’hui… Je trouve aussi extraordinaire qu’il n’y ait que McCourt qui prenne et que Longoria et Benatia, voire De Zerbi s’en tirent à si bon compte… Il y a aussi quelque chose qui m’interpelle ce sont tous les joueurs qui ont quitté l’OM et qui ont performé dans des proportions assez extravagantes dès qu’ils ont quitté le club… il y a un problème dans ce club, c’est évident. Un problème de pression, d’exigence, probablement trop élevées par rapport au réel niveau du club », a livré Pierre Ménès sur son compte Youtube, qui n’est pas le premier à pointer du doigt l’environnement sulfureux du Vélodrome pour expliquer les déboires d’un club qui ne gagne plus rien depuis 15 ans.