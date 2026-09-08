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Filipe Luis

L'Atlético regarde en Ligue 1 pour le successeur de Simeone

Monaco08 sept. , 14:00
parHadrien Rivayrand
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L'AS Monaco a misé sur Filipe Luis pour reprendre les rênes de son équipe première. Le Brésilien fait de très bons débuts avec le club de la Principauté.
À Monaco, on veut repartir de l'avant avec de gros objectifs après une saison très moyenne. Filipe Luis a rejoint le navire monégasque avec une grande envie de se montrer en Europe en tant qu'entraîneur. L'ancien de Chelsea réalise pour le moment du très bon travail et vient tout juste de repartir du Parc des Princes avec une victoire en Ligue 1 face au PSG. Sa méthode de travail et son profil encore jeune plaisent à pas mal d'écuries en Europe. Notamment à l'une de ses anciennes équipes, à savoir l'Atlético Madrid.

Filipe Luis déjà très convoité 

Selon les informations de Fichajes, les Colchoneros préparent déjà l'après-Diego Simeone. Et le profil qui a tapé dans l'œil est celui de Filipe Luis. L'entraîneur argentin est en fin de contrat en juin 2027 et tout indique qu'il mettra fin à son cycle dans la capitale espagnole. L'Atlético Madrid ne veut pas se tromper sur son remplaçant et veut quelqu'un qui connaisse parfaitement le club. Le président des Colchoneros, Enrique Cerezo, a déjà validé en interne son arrivée l'été prochain.

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L'Atlético Madrid va continuer de suivre la saison de Filipe Luis à l'AS Monaco, mais aussi celle du club madrilène sous les ordres de Diego Simeone. Tout est encore jouable pour le prochain entraîneur des Colchoneros. En tout cas, l'ASM devra s'attendre à une offensive madrilène très prochainement pour son entraîneur. Il ne faudra pas se laisser perturber pour continuer à gagner, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou en Ligue Europa Conference. Le week-end prochain, le club du Rocher sera en déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg. Attention au piège pour les hommes de Filipe Luis, actuels leaders du championnat.
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Derniers commentaires

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Il viendra jamais un textor chez nous, il tiendrait pas 2min... deja pour que la vente soit validé il faut l'approbation de la mairie ils ont leurs mot a dire , et je fais confiance aux polique locaux notamment Samia ghali etc qui ont un grand pouvoir breff on est pas a lyon ici ..on a deja démontré que quand on ne veut plus de quelqu'un il dégage... roussier, marchand,anigo,labrune,eyrault,MLD etc ect ce sera pas le premier ni le dernier on est la

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Énorme énorme ?

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Quand il aura vendu a un fond d'investissement qui en a rien a foutre de l'OM, a une multipropriété qui enverra les dernières ressources de l'OM ailleurs, ou dans des pays qui chie sur les droits de l'OM, vous chialerez de plus avoir mccourt

Rennes-OM : L'arbitre désigné, Marseille en plein cauchemar

Perso rien a foutre... meme si on perd ce match rien a foutre aussi perso je serais ni déçu ni en colère, et ça sera comme ca toute la saison on sen bat les couilles de cette saison qui sera moisi on y fait une croix dessus la seule chose qui compte et nous n'abdiquerons pas cest de faire sauter mac court... il y a que ca de vrai

Manchester United tente un énorme énorme au PSG

Ça fait de la peine de voir MU végéter comme ça à tenter de recruter n importe comment, si cette info est vraie…mais bon, vu leurs derniers mercatos et résultats, quel dommage pour un si grand club

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