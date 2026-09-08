PSG : Luis Enrique va se faire un plaisir à 150 ME cet hiver

PSG : Luis Enrique va se faire un plaisir à 150 ME cet hiver

PSG08 sept. , 12:00
parGuillaume Conte
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Luis Enrique est ravi du mercato du PSG, mais cela ne l'empêche pas d'avoir une idée pour rendre son équipe encore plus forte au mois de janvier.
Très satisfait du mercato comme il a pu le confier ces dernières semaines, Luis Enrique a vu aussi le PSG très bien vendre ses joueurs. Un joli pactole que le club de la capitale ne s’interdit pas de réinvestir en cas de belle opportunité. Et la presse espagnole ne fait pas de mystère sur l’identité du joueur qui fait rêver Luis Enrique en raison de son statut, de sa volonté de changer d’air, et de sa capacité à s’adapter à sa façon de jouer. Il s’agit de Julian Alvarez, qui a vu l’Atlético de Madrid ne pas céder au bras de fer pour le laisser partir cet été.

Le PSG veut un Alvarez motivé 

Le Real Madrid a tenté sa chance pour 150 millions d’euros, se faisant rire au nez par son voisin. Et de son côté, le FC Barcelone a utilisé une autre stratégie, essayant de pousser l’Atlético à le vendre en convaincant le joueur de partir au clash, ce qui a forcément déplu dans la capitale espagnole. Malgré cela, Diego Simeone est resté de marbre, même s’il va être difficile de recoller les morceaux avec l’attaquant argentin. Ce dernier est toutefois dans la liste pour le match face à Liverpool de cette semaine.
Toujours sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en 2030, l’ancien de Manchester City sait qu’il sera difficile de quitter le club s’il n’y a pas une très belle offre sur la table. Et le Barça, sa destination préférée, rechigne à mettre une telle somme. Résultat, selon El Nacional, le PSG compte tenter sa chance cet hiver, pour couper l’herbe sous le pied à tout le monde. Il faudra pour cela au minimum un chèque de 150 ME, car l’Atlético ne va pas baisser le prix de son joueur après avoir refusé une offre du Real d’un même montant.
Selon la presse espagnole, la seule chose qui empêche pour le moment le Paris SG d’envisager de passer à l’action, c’est l’état d’esprit du joueur. Très tenté à l’idée de quitter Madrid, Julian Alvarez n’a jamais montré son envie de rejoindre Paris, ce qui a eu le don d’agacer Luis Campos. Si cette position évolue, alors le double champion d’Europe pourrait vite tenter de se faire ce gros plaisir cet hiver, afin de renforcer une attaque qui aura de quoi faire peur à toute l’Europe.
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Il n'est pas le seul a le dire... D'autres personnes disent que sa communication a été mauvaise (presse espagnole, RMC, etc.) donc... Ensuite, dire une "vérité" (sans même dire si ce qu'il dit est vrai ou non, car c'est subjectif) ne fait pas une bonne communication, ça se saurait...

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Tu vois tellment juste valdo de mes 2 qu il sera ballon d'or mon grand.... Que tu le veuilles ou non!! DES BIZS

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Justement quand tu claques 700 millions d’euros pour te retrouver dans la situation actuelle, c’est soit que tu es un véritable incompétent soit que tu laisses ton cerveau sur la table de nuit à ton réveil ! Parce que là Mc Court n’a rien sauvé il a juste gâché son argent et fait perdre 10 ans à l’OM ! Je me demande encore comment il a pu devenir milliardaire en se faisant liquider financièrement sans rien faire

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Il a raison Céline Dion cest une grosse folle elle aurait dû aller en prison elle et René lui pour pedophilie et elle pour etre aller avec lui

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