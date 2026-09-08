PSG : Luis Enrique va se faire un plaisir à 150 ME cet hiver

Luis Enrique est ravi du mercato du PSG, mais cela ne l'empêche pas d'avoir une idée pour rendre son équipe encore plus forte au mois de janvier.

Très satisfait du mercato comme il a pu le confier ces dernières semaines, Luis Enrique a vu aussi le PSG très bien vendre ses joueurs. Un joli pactole que le club de la capitale ne s’interdit pas de réinvestir en cas de belle opportunité. Et la presse espagnole ne fait pas de mystère sur l’identité du joueur qui fait rêver Luis Enrique en raison de son statut, de sa volonté de changer d’air, et de sa capacité à s’adapter à sa façon de jouer. Il s’agit de Julian Alvarez, qui a vu l’Atlético de Madrid ne pas céder au bras de fer pour le laisser partir cet été.

Le PSG veut un Alvarez motivé

Le Real Madrid a tenté sa chance pour 150 millions d’euros, se faisant rire au nez par son voisin. Et de son côté, le FC Barcelone a utilisé une autre stratégie, essayant de pousser l’Atlético à le vendre en convaincant le joueur de partir au clash, ce qui a forcément déplu dans la capitale espagnole. Malgré cela, Diego Simeone est resté de marbre, même s’il va être difficile de recoller les morceaux avec l’attaquant argentin. Ce dernier est toutefois dans la liste pour le match face à Liverpool de cette semaine.

Toujours sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en 2030, l’ancien de Manchester City sait qu’il sera difficile de quitter le club s’il n’y a pas une très belle offre sur la table. Et le Barça, sa destination préférée, rechigne à mettre une telle somme. Résultat, selon El Nacional, le PSG compte tenter sa chance cet hiver, pour couper l’herbe sous le pied à tout le monde. Il faudra pour cela au minimum un chèque de 150 ME, car l’Atlético ne va pas baisser le prix de son joueur après avoir refusé une offre du Real d’un même montant.

Selon la presse espagnole, la seule chose qui empêche pour le moment le Paris SG d’envisager de passer à l’action, c’est l’état d’esprit du joueur. Très tenté à l’idée de quitter Madrid, Julian Alvarez n’a jamais montré son envie de rejoindre Paris, ce qui a eu le don d’agacer Luis Campos. Si cette position évolue, alors le double champion d’Europe pourrait vite tenter de se faire ce gros plaisir cet hiver, afin de renforcer une attaque qui aura de quoi faire peur à toute l’Europe.