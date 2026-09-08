Pas de triplé pour le PSG, il annonce le futur champion d’Europe

Le PSG remettra en jeu son titre en Ligue des champions à partir de ce mardi soir. Le club de la capitale vise un troisième succès de suite dans la reine des compétitions européennes.

Le Paris Saint-Germain reste sur deux sacres consécutifs en Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique savent qu'ils peuvent entrer encore un peu plus dans l'histoire en cas de nouveau succès en fin de saison. Seul le Real Madrid est en effet parvenu à remporter trois fois de suite la Ligue des champions. La concurrence sera encore une fois énorme cette saison en C1. Pas mal d'équipes pourront, sur le papier, poser des problèmes au PSG et prétendre au Graal. Pour Alessandro Florenzi, notamment passé par le club de la capitale, les pensionnaires du Parc des Princes ne parviendront pas à décrocher une nouvelle étoile.

Le Barça annoncé favori

Lors d'une interview accordée à Sky Sport, l'ancien international italien a en effet misé sur... le FC Barcelone : « Pour eux, c’est le premier objectif de la saison depuis que le président est là et qu’il a créé cette machine parfaite, dirigée par un entraîneur extraordinaire qui a changé la mentalité de beaucoup de personnes au sein du PSG. Ce sera l’une des grandes favorites. Pour moi, c’est le FC Barcelone qui remportera la compétition, car gagner trois fois de suite serait vraiment extraordinaire. »

Comme lors des deux éditions précédentes, le Paris Saint-Germain n'est pas vu comme le principal favori au titre final. De quoi donner encore plus de motivation à Luis Enrique, qui a pourtant envoyé un message clair aux équipes européennes ces derniers temps. À noter que le PSG et le Barça se retrouveront de nouveau dans quelques semaines. Ce sera du côté du Parc des Princes. Lors de la dernière confrontation en C1, la saison passée, Paris s'était imposé en Catalogne avec une équipe remaniée.