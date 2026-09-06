Il a frappé Guendouzi, l’OL le punit doublement
Antonio Ferreira

Il a frappé Guendouzi, l’OL le punit doublement

OL06 sept. , 17:30
parHadrien Rivayrand
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Vendredi, l'OL a pris le meilleur sur Auxerre en Ligue 1. Mis à l'écart du groupe, Antonio Ferreira n'était encore pas présent pour la réception des Bourguignons.
L'OL s'est remis en avant en Ligue 1 grâce à son succès à domicile face à Auxerre vendredi. Si tout n'a pas été parfait, les hommes de Paulo Fonseca ont fait le travail devant leur public. Il fallait notamment oublier les précédents échecs, dont celui de la qualification en Ligue des champions face à Fenerbahçe. D'ailleurs, cette double confrontation a laissé des traces. À Lyon, Antonio Ferreira a écopé de trois matchs de suspension en Europe pour un comportement déplacé à l'encontre de Matteo Guendouzi. L'entraîneur des gardiens de l'OL n'était également pas présent sur la feuille de match face à l'AJ Auxerre, toujours sanctionné par le club rhodanien.

Ferreira doit prendre son mal en patience à Lyon 

Si l'UEFA a décidé de sévir envers Ferreira, c'est aussi le cas de l'OL. Les Gones avaient mis à l'écart le Lusitanien face au Havre et ont décidé de récidiver contre Auxerre. Selon les informations d'Olympique et Lyonnais, Ferreira ne peut pour le moment plus officier lors des rencontres rhodaniennes, mais peut toujours le faire lors des entraînements de la semaine. Reste à savoir quand l'OL décidera de réhabiliter son entraîneur des gardiens, alors que Rui Faria le remplace pour le moment lors des rencontres de l'Olympique Lyonnais.

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Cette saison, l'OL veut plus que jamais miser sur le calme et la sérénité. Pas question, donc, de laisser passer certains comportements. Lors du précédent exercice, le club avait déjà dû faire face à la longue suspension de Paulo Fonseca, ce qui avait porté préjudice au club sur et en dehors des terrains. Antonio Ferreira est prévenu et devra rester sur le droit chemin s'il veut conserver son poste à Lyon.
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