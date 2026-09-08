Ballon d'Or 2026 : Matvey Safonov nommé au Trophée Yachine

Ballon d'Or 2026 : Matvey Safonov nommé au Trophée Yachine

PSG08 sept. , 13:39
parQuentin Mallet
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A quelques semaines de la 70e cérémonie du Ballon d'Or, le compte X du mythique trophée a révélé l'identité des nommés dans les différentes catégories, dont celle de meilleur gardien de la saison.
Il était inévitable de nommer le gardien qui a permis au Paris Saint-Germain de remporter sa deuxième Ligue des champions consécutive. Même s'il n'a disputé que la deuxième moitié de la saison, Matvey Safonov a grandement contribué au sacre européen du club francilien. A tel point qu'il fait partie des 10 gardiens de but nommés au trophée Yachine, lequel récompense le meilleur portier de la saison. Après Luis Enrique dans les meilleurs entraineurs et Safonov meilleurs gardiens, la suite s'annonce tout aussi prometteuse pour le PSG.
Face à lui, il aura fort à faire, avec Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Emiliano Martínez, Édouard Mendy, David Raya, Unai Simón et la surprise Vozinha.
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Et bien soyez treees patient alors

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Ca c'est vraiment un énorme énorme!

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Il viendra jamais un textor chez nous, il tiendrait pas 2min... deja pour que la vente soit validé il faut l'approbation de la mairie ils ont leurs mot a dire , et je fais confiance aux polique locaux notamment Samia ghali etc qui ont un grand pouvoir breff on est pas a lyon ici ..on a deja démontré que quand on ne veut plus de quelqu'un il dégage... roussier, marchand,anigo,labrune,eyrault,MLD etc ect ce sera pas le premier ni le dernier on est la

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Énorme énorme ?

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Quand il aura vendu a un fond d'investissement qui en a rien a foutre de l'OM, a une multipropriété qui enverra les dernières ressources de l'OM ailleurs, ou dans des pays qui chie sur les droits de l'OM, vous chialerez de plus avoir mccourt

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