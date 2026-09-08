Ballon d'Or 2026 : Matvey Safonov nommé au Trophée Yachine

A quelques semaines de la 70e cérémonie du Ballon d'Or, le compte X du mythique trophée a révélé l'identité des nommés dans les différentes catégories, dont celle de meilleur gardien de la saison.

Il était inévitable de nommer le gardien qui a permis au Paris Saint-Germain de remporter sa deuxième Ligue des champions consécutive. Même s'il n'a disputé que la deuxième moitié de la saison, Matvey Safonov a grandement contribué au sacre européen du club francilien. A tel point qu'il fait partie des 10 gardiens de but nommés au trophée Yachine, lequel récompense le meilleur portier de la saison. Après Luis Enrique dans les meilleurs entraineurs et Safonov meilleurs gardiens, la suite s'annonce tout aussi prometteuse pour le PSG.

Face à lui, il aura fort à faire, avec Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Emiliano Martínez, Édouard Mendy, David Raya, Unai Simón et la surprise Vozinha.