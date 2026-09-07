OL : Un grand buteur proche de signer, le transfert échoue

L’été a été particulièrement mouvementé à l’OL avec de nombreuses recrues, dont l’excellent Loïs Openda. Le club rhodanien est satisfait de l’attaquant belge mais aurait néanmoins aimé pouvoir lui recruter une doublure.

L’Olympique Lyonnais a été très actif cet été sur le marché des transferts en déboursant 30 millions d’euros pour s’offrir Bacher, Duranville, Bidstrup, Kamara, Ouédraogo, Boudache ou encore Nakamura. La recrue phare de l’été est néanmoins un joueur prêté : Loïs Openda, déjà en forme en ce début de saison. L’attaquant de la Juventus Turin, buteur contre Fenerbahçe et face au Havre, sera sans conteste l’arme offensive n°1 à la disposition de Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais aurait néanmoins aimé que son club recrute un deuxième attaquant pour disposer de plusieurs solutions sur ce poste d’avant-centre.

Ce ne sera pas le cas et pourtant, Matthieu Louis-Jean a essayé. C’est ce que rapporte le média grec Gazzetta.gr, qui révèle que l’OL a tenté jusqu’au dernier moment de faire revenir Roman Yaremchuk. Prêté à Lyon lors de la seconde partie de la saison 2025-2026, l’international ukrainien de 30 ans (1m91) a un profil qui plaît beaucoup à Paulo Fonseca. L’ancien coach du Milan AC et de Lille souhaitait le faire revenir dans la capitale des Gaules afin d’avoir un profil d’attaquant différent, avec un joueur pivot à l’aise dans les airs et très efficace dans les déviations.

L'OL a tout tenté pour Yaremchuk

L’option d’achat à 5 millions d’euros fixée par l’Olympiakos lors de son prêt à Lyon avait été jugée trop élevée par les dirigeants rhodaniens, qui ont tenté jusqu’aux dernières heures du mercato de faire venir l’attaquant aux 69 sélections avec l’Ukraine pour un prix cassé. Le club grec n’a finalement pas cédé et a refusé de brader Roman Yaremchuk, lequel va donc au moins disputer la première partie de la saison 2026-2027 avec l’Olympiakos, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Un regret pour l’OL car Yaremchuk n’aurait pas été de trop dans une saison où les Gones disputeront l’Europa League en plus de la Ligue 1 . Le rôle de doublure de Loïs Openda va par conséquent revenir au prometteur Rémi Himbert, qui a laissé entrevoir de grosses qualités l’an passé.