Ballon d'Or 2026 : Les 10 meilleurs jeunes de l'année, avec Zaïre-Emery et Bouaddi

Il viendra jamais un textor chez nous, il tiendrait pas 2min... deja pour que la vente soit validé il faut l'approbation de la mairie ils ont leurs mot a dire , et je fais confiance aux polique locaux notamment Samia ghali etc qui ont un grand pouvoir breff on est pas a lyon ici ..on a deja démontré que quand on ne veut plus de quelqu'un il dégage... roussier, marchand,anigo,labrune,eyrault,MLD etc ect ce sera pas le premier ni le dernier on est la
Énorme énorme ?
Quand il aura vendu a un fond d'investissement qui en a rien a foutre de l'OM, a une multipropriété qui enverra les dernières ressources de l'OM ailleurs, ou dans des pays qui chie sur les droits de l'OM, vous chialerez de plus avoir mccourt
Perso rien a foutre... meme si on perd ce match rien a foutre aussi perso je serais ni déçu ni en colère, et ça sera comme ca toute la saison on sen bat les couilles de cette saison qui sera moisi on y fait une croix dessus la seule chose qui compte et nous n'abdiquerons pas cest de faire sauter mac court... il y a que ca de vrai
Ça fait de la peine de voir MU végéter comme ça à tenter de recruter n importe comment, si cette info est vraie…mais bon, vu leurs derniers mercatos et résultats, quel dommage pour un si grand club
|Équipe
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