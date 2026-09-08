Ballon d'Or 2026 : Les 10 meilleurs jeunes de l'année, avec Zaïre-Emery et Bouaddi

C'est fait, le compte officiel du Ballon d'Or a diffusé sur ses réseaux sociaux la liste des 10 joueurs nommés au titre de meilleur jeune de la saison.

Après avoir diffusé, entre autres, la liste des nommés au titre de meilleur entraineur de l'année et celle des nommés au titre de meilleur gardien de but, le compte officiel du Ballon d'Or a diffusé sur X celle des meilleurs jeunes joueurs. Une liste de 10 prétendants au titre de meilleur jeune talent de l'année dans laquelle on retrouve notamment Warren Zaïre-Emery, Lamine Yamal, Ayyoub Bouaddi et Eli Junior Kroupi.

Ces derniers devront affronter Kerim Alajbegovic, Pau Cubarsi, Yan Diomande, Lennart Karl, Johan Mazambi et Ibrahim Maza. D'autres gros morceaux, même si Lamine Yamal part logiquement favori du fait de sa saison remarquée, ponctuée par un sacre en Coupe du monde avec l'Espagne.