Tel, Endrick, Openda et Kalimuendo, le carré d’as qui fait saliver l’OL

Tel, Endrick, Openda et Kalimuendo, le carré d’as qui fait saliver l’OL

OL23 juil. , 18:00
parGuillaume Conte
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L'OL va finaliser la semaine prochaine la venue de Loïs Openda, mais Matthieu Louis-Jean a activé ses réseaux pour tenter quelques paris osés ces derniers jours.
L’Olympique Lyonnais a fait le plus difficile dans le dossier Loïs Openda, en convaincant le joueur de rejoindre le projet lyonnais. La Juventus est prête à faire de nombreuses concessions autour d’un prêt, notamment en conservant une bonne partie du salaire à sa charge. Il y aura toutefois une indemnité de prêt à payer pour avoir le droit de faire venir le Belge comme avant-centre cette saison, et un peu de délai puisque la Juventus compte l’avoir encore sous la main pendant quelques jours.
Pourtant, le temps presse à Lyon où on souhaite avoir ce numéro 9 contre le Sparta Prague, et cela passe par un recrutement avant le 30 juillet, date butoir de l’UEFA pour enregistrer les joueurs pour ce troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Malgré sa préparation prometteuse, Rémi Himbert n’est pas vu comme le titulaire du poste cette saison, et Paulo Fonseca a fait le forcing pour avoir son avant-centre plus expérimenté.

L'OL a sondé Endrick pour un retour 

L’Equipe confirme ce jeudi soir que la piste menant à Loïs Openda est désormais bien partie pour se finaliser, l’OL s’étant permis de griller des formations de Premier League sur l’ancien du RC Lens. Mais Matthieu Louis-Jean a aussi travaillé sur d’autres plans en cas d’échec. Et les noms ont de quoi faire saliver, même si ce ne sont bien évidemment pas des joueurs qui sont dans la meilleure passe de leur carrière.
Il y avait ainsi l’ancien rennais Arnaud Kalimuendo, qui n’a pas su s’imposer à Nottingham Forest, un autre ancien du SRFC avec Mathys Tel, qui ne parvient pas à faire décoller sa carrière avec Tottenham. Enfin, l’OL a pris la température pour faire revenir Endrick, devant l’incertitude de son utilisation par José Mourinho et le recrutement XXL effectué par le Real Madrid. Malgré la bonne entente entre les différentes parties, ce retour a vite été abandonné. Une quête qui semble donc se terminer avec la future venue d’Openda, même si cela mettra énormément d’espoir sur le Belge.
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Ah... ça fait très longtemps que l'ASSE ne fait plus d'ombre à personne. 😆

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Tu restera encore et encore dans l ombre de st Étienne !

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Aucun pouvoir décisionnaire ? Je te rappelle que Nasser représente l'EFC en tant que son Président auprès de l'UEFA et de la FIFA. Tu as déjà oublié ? Mdr

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En 2011 le PSG etait 4eme de L1, mais venir bomber le torse sur cette période alors que vous n avez rien gagner en plus de 17ans, que vous n êtes sorti des poules de LDC qu une seule fois en 2012 et que vous avez meme frôle la relegation sportive en 2000 et administrative en 2001 ça c est comique ... Alors que le PSG meme moribond, lui ramenait des trophees tout les deux ans, tu sais la Coupe de France que vous n avez pas gagné depuis près de 40ans.

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La misère qui se fout de la charité. Nasser... tu te souviens ? ^^

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