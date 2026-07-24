Maxence Lacroix à Chelsea, accord total pour 60 ME

Troisième défenseur central de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026, Maxence Lacroix va bien signer à Chelsea cet été.

Tout va très vite depuis quelques semaines pour Maxence Lacroix. Vainqueur de la Conférence League avec Crystal Palace avant de disputer la Coupe du monde sous le maillot des Bleus, le défenseur de 26 ans va s’engager dans les prochaines heures en faveur de Chelsea. Sky Sport confirme ce vendredi l’imminence de la signature de Maxence Lacroix chez les Blues, club avec lequel il va s’engager pour six ans, soit jusqu’en juin 2032. Le montant du transfert atteint 60 millions d’euros, dont 10 à 15 % qui vont directement atterrir dans les caisses de Wolfsburg, son ancien club, qui avait conservé un pourcentage à la revente au moment de vendre le Français à Crystal Palace.