Maxence Lacroix à Chelsea, accord total pour 60 ME

Le vendre maintenant serait précipité. Je suis sûr que cette saison sera bien différente pour lui. Les défenseurs ont toujours une année d'acclimatation plus compliquée que sur un autre poste. La première année de Pacho n'était pas exceptionnelle non plus et on voit le monstre qu'il est devenu...
Ah, le père Hoquais ex-futur maire de Lyonnais n'est pas satisafiat !!!
Bon joueur qui fera du bien aux Marseillais
Et toi dans ta grosse merde
Et toi la très grosse merde sur ce site
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
🚨💥 BREAKING | Maxence Lacroix to Chelsea - DONE DEAL ✔️ Full agreement reached with Crystal Palace since last night. The medical is taking place today. The 26 y/o centre-back will sign a contract until 2032. #CFC Transfer fee: around €60 million following @David_Ornstein.