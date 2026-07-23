L'OL touche au but, Openda fait céder la Juve

Alors que la Juventus Turin privilégiait une destination anglaise, son attaquant Loïs Openda se dirige vers l’Olympique Lyonnais. Le Belge devrait rejoindre les Gones dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

L’Olympique Lyonnais tient son nouveau buteur. Sauf nouveau rebondissement, le club rhodanien va mettre la main sur Loïs Openda (26 ans). La Gazzetta dello Sport annonce l’arrivée probable de l’attaquant de la Juventus Turin en prêt avec une option d’achat dont le montant n’a pas été révélé. Après le match amical des Bianconeri contre le Standard de Liège samedi soir, l’international belge devrait prendre la direction de Lyon où l’entraîneur Paulo Fonseca l’attend avec impatience.

Le Portugais réclamait la venue d’un avant-centre confirmé malgré la réussite du jeune Rémi Himbert lors des premiers matchs de préparation. Le technicien sera donc ravi d’accueillir le Diable Rouge, certes en difficulté pour sa première saison en Italie, mais qui a déjà fait ses preuves en Ligue 1. Rappelons que l’ancien joueur du Racing Club de Lens avait terminé l’exercice 2022-2023 avec 21 buts et 4 passes décisives dans le championnat français. Une ligne de CV appréciable, tout comme son adhésion au projet de l’Olympique Lyonnais malgré la concurrence des Sang et Or, de l’AS Monaco, du Stade Rennais et du promu Coventry en Angleterre.

L'OL aidé pour le salaire

La Premier League avait d’ailleurs les faveurs de la Juventus Turin qui souhaitait sûrement profiter de la puissance financière anglaise pour effacer son mauvais investissement à 42,5 millions d’euros sur Loïs Openda. Finalement, le cador italien devra se contenter d’un simple prêt avec option d’achat, avec une prise en charge partielle de son salaire annuel net à 4 millions d’euros. C’est encore un joli coup pour l’Olympique Lyonnais qui récidive après le bref passage du jeune Brésilien Endrick en deuxième partie de saison.