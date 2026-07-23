L'OL touche au but, Openda fait céder la Juve
Openda

L'OL touche au but, Openda fait céder la Juve

OL23 juil. , 12:40
parEric Bethsy
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Alors que la Juventus Turin privilégiait une destination anglaise, son attaquant Loïs Openda se dirige vers l’Olympique Lyonnais. Le Belge devrait rejoindre les Gones dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.
L’Olympique Lyonnais tient son nouveau buteur. Sauf nouveau rebondissement, le club rhodanien va mettre la main sur Loïs Openda (26 ans). La Gazzetta dello Sport annonce l’arrivée probable de l’attaquant de la Juventus Turin en prêt avec une option d’achat dont le montant n’a pas été révélé. Après le match amical des Bianconeri contre le Standard de Liège samedi soir, l’international belge devrait prendre la direction de Lyon où l’entraîneur Paulo Fonseca l’attend avec impatience.
Le Portugais réclamait la venue d’un avant-centre confirmé malgré la réussite du jeune Rémi Himbert lors des premiers matchs de préparation. Le technicien sera donc ravi d’accueillir le Diable Rouge, certes en difficulté pour sa première saison en Italie, mais qui a déjà fait ses preuves en Ligue 1. Rappelons que l’ancien joueur du Racing Club de Lens avait terminé l’exercice 2022-2023 avec 21 buts et 4 passes décisives dans le championnat français. Une ligne de CV appréciable, tout comme son adhésion au projet de l’Olympique Lyonnais malgré la concurrence des Sang et Or, de l’AS Monaco, du Stade Rennais et du promu Coventry en Angleterre.

L'OL aidé pour le salaire

La Premier League avait d’ailleurs les faveurs de la Juventus Turin qui souhaitait sûrement profiter de la puissance financière anglaise pour effacer son mauvais investissement à 42,5 millions d’euros sur Loïs Openda. Finalement, le cador italien devra se contenter d’un simple prêt avec option d’achat, avec une prise en charge partielle de son salaire annuel net à 4 millions d’euros. C’est encore un joli coup pour l’Olympique Lyonnais qui récidive après le bref passage du jeune Brésilien Endrick en deuxième partie de saison.
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Il faut l'ignorer, c'est une perte de temps, de plus ça risque de l'instruire.

Edf : Une « faute majeure » a plombé Didier Deschamps aux Etats-Unis

Oui il a annoncé lui meme son départ il y a quelques mois parce qu'il savait déja que la fédé ne le prolongerait pas, qu'il n'aille pas raconter aujourd'hui que c'est un mauvais environement qui lui a enlever l'envie de prolonger...il n'avait tout simplement plus la main sur la fédé comme il a pu l'avoir pendant 10 ans avec le graet l'alcoolique. C'est pas a lui d'officialiser son successeur, mais tout le monde sait, et lui le premier que zidane sera son successeur, donc un petit mot d'encouragement sans nommer zidane aurait été le bienvenue pour passer le relais après 14 ans de braquage des bleus , mais deschamps a beaucoup trop d'orgueil et d'ego pour ca. Il est de notoriété publique que deschamps jalouse zidane, même a l'époque ou ils étaient joueurs. Deschamps est une sale personne, jalouse et frustré, et cela a dirigé toute sa carriere de joueur et de coach, lui le joueur de devoir, le joueur des basses besognes n'a jamais accepté que les autres brillent plus que lui, paryiculierement zidane

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ben non pas obliger de vendre. le club n'a pas fait de folie ses dernieres années ils peuvent se le permettre

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il n'ont pas signer de gros joueur depuis un bout de temps dc ils ont les moyens c'est pas le barca

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De rien Dijayamateubdantonfion

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