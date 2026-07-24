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L'Italie double son offre pour convaincre Guardiola

Serie A24 juil. , 9:20
parCorentin Facy
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Malgré un premier refus du Catalan, l’Italie continue son énorme forcing pour convaincre Pep Guardiola d’accepter le poste de sélectionneur.
L’Italie n’a d’yeux que pour Pep Guardiola et n’a pas l’intention d’abandonner la piste menant à l’ex-entraîneur de Manchester City aussi facilement. Malgré un premier refus de Guardiola, la fédération italienne de football va revenir à la charge selon la Gazzetta dello Sport. Dans son édition du jour, le journal aux pages roses dévoile que l’Italie fait « all-in » sur l’Italie et semble prêt à accéder à toutes les demandes de l’ancien coach du Bayern Munich ou encore du FC Barcelone. Cela signifierait qu’un effort de 10 millions d’euros par an est nécessaire puisque lors des premières négociations, l’Italie proposait 10 millions d’euros par an à Pep Guardiola qui de son côté réclamait la modique somme de… 20 millions d’euros par an.
Au-delà de l’aspect financier, Pep Guardiola comptait sur la saison 2026-2027 pour se ressourcer et se reposer en famille après 10 années intenses passées à Manchester City. Le journal italien confirme cela, indiquant que Guardiola a besoin de « repos » et comptait donc couper du monde du football durant au moins une saison. Reste à voir si la nouvelle offre de l’Italie est susceptible de le faire changer d’avis ou pas. La Gazzetta conclut en révélant qu’en cas de refus définitif de Guardiola, l’Italie pourrait se rabattre sur Andrea Pirlo. Un choix qui ferait évidemment moins soulevé les foules au vu du début de carrière contrastée de l’ex-maestro de la Nazionale.
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