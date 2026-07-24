OM : Maxime Chanot va trop loin, les supporters choqués

L'attaque gratuite d'un consultant de RMC sur une possible recrue de l'OM a eu le don de faire réagir les supporters marseillais, un peu à bout de nerfs dans cette période difficile.

Consultant très en vue de RMC cet été avec la Coupe du monde et le mercato, Maxime Chanot fait parler de lui avec sa dernière intervention sur le mercato de l’OM . Le club marseillais est en grande difficulté financière et doit beaucoup vendre pour recruter un peu. Dans ces conditions, difficile de viser bien haut et des noms moins ronflants que par le passé sortent dans la presse. Que ce soit véridique ou non, l’intérêt de Marseille pour Djibril Sidibé ne fait pas se soulever le Vélodrome. Et si cela devait se confirmer, la foule des grands soirs ne serait probablement pas au rendez-vous à Marignane pour son arrivée.

Mais le piston droit sort d’une saison solide au Toulouse FC, et avec son expérience en Coupe d’Europe et même en Coupe du monde, puisqu’il a été sacré avec les Bleus en 2018, Djibril Sidibé possède des qualités qui ont alerté les recruteurs de l’OM. De quoi choquer Maxime Chanot, qui a sorti cette phrase lapidaire : « Si j’avais su que l’OM viserait ce type de joueur, j’aurais prolongé ma carrière de deux ou trois ans. Ce n’est pas sérieux de cibler un profil comme ça ».

L’ancien arrière droit a raccroché les crampons en 2023-2024 après 10 matchs disputés en Ligue 2 avec l’AC Ajaccio, et il n’a jamais connu la Ligue 1 de sa carrière, se contenant de la Pro League en Belgique et de la MLS avec New York City.

C'est déjà très bien, mais le ton employé et le message moqueur envers un joueur qui va avoir 34 ans et évolue encore au plus haut niveau n’a pas été apprécié. Les supporters marseillais sont certes lucides sur le fait que leur club n’attire plus vraiment des cadors, mais l’attaque est mal passée. « RMC aussi ils ont beaucoup de mal avec le recrutement quand on voit Chanot titulaire de l’After », « quel manque de respect pour le joueur », « le mec veut nous faire croire qu’il aurait pu un jour être dans le viseur de l’OM », ont balance des suiveurs de l’After. Même si le consultant voulait surtout amplifier le fait que ce type de recrues ne fait pas rêver, la comparaison avec sa propre carrière a eu le don d’agacer.