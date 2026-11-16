Aller au contenu
OL : Openda priorité du mercato, c'est validé

OL : Openda priorité du mercato, c'est validé

OL
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Blessé depuis la défaite contre Lens le 9 octobre dernier, Loïs Openda va bientôt revenir. Un soulagement pour l’OL, qui rêve de conserver l’attaquant belge au-delà de la saison en cours.
En forme avant de se blesser contre le RC Lens début octobre, Loïs Openda n’avait pas mis longtemps à s’acclimater à son nouveau club. Très percurant sur le front de l’attaque, le buteur belge a cruellement manqué à l’équipe autrefois dirigée par Paulo Fonseca lors des derniers matchs. Son retour dans le groupe lyonnais après la trêve internationale va faire le plus grand bien à l’OL et à son nouvel entraîneur Carlos Vicens. A horizon un peu plus lointain, l’état-major rhodanien aimerait pouvoir conserver Loïs Openda au-delà de la saison 2026-2027 alors qu’il n’est pour l’instant que prêter sans option d’achat par la Juventus Turin.
ICONSPORT_372974_0183
Comme indiqué par ailleurs, les Bianconeri pourraient se mettre en quête d’un ou plusieurs nouveaux attaquants dans les mois à venir. Cela signifierait alors que Loïs Openda n’entrerait plus dans leurs plans à moyen terme, une bonne nouvelle pour l’OL afin de négocier un nouveau prêt ou un transfert à prix réduit. Une option qui ferait le bonheur des supporters lyonnais. Lors d’un sondage publié sur Foot01, nous vous avons demandé si l’Olympique Lyonnais devait faire de Loïs Openda sa priorité du prochain mercato estival. Vous avez été près de 1.000 à répondre au sondage et le résultat de celui-ci est quasiment unanime. 84% estiment que l’OL doit effectivement « tout faire » pour garder Loïs Openda la saison prochaine, contre seulement 16% qui pensent qu’il ne s’agit pas d’une priorité.
Capture d’écran 2026-11-16 à 11.28.55
Les supporters de l'OL veulent que Loïs Openda reste au club la saison prochaine
L’Olympique Lyonnais est donc prévenu, comme avec Endrick l’an passé, les supporters souhaitent que l’aventure continue. Loïs Openda pourrait aussi y être favorable pour retrouver durablement du temps de jeu et potentiellement la sélection belge. Reste maintenant à voir si un accord sera possible à trouver avec la Juventus Turin, qui rappelons-le, a déboursé la coquette somme de 45 millions d’euros pour le recruter en provenance du RB Leipzig. La Vieille Dame n’a donc pas l’intention de faire cadeau de Loïs Openda à quiconque, que ce soit à Lyon ou à un autre club.

Lire aussi

OL : Une trêve pleine de bonnes nouvellesOL : Une trêve pleine de bonnes nouvelles
La Juve condamne Openda, l'OL peut en profiterLa Juve condamne Openda, l'OL peut en profiter
Articles Recommandés
Edf Zidane A Enfin Trouve Le Joueur Coupable
Equipe de France

EdF : Zidane a enfin trouvé le joueur coupable

Le Psg Surveille Kerim Alajbegovic La Pepite Bosnienne
PSG

Le PSG surveille Kerim Alajbegovic, la pépite bosnienne

Om La Signature De Frank Anguissa Bloquee Par Naples
OM

OM : La signature de Frank Anguissa bloquée par Naples

Philippe Diallo Candidat A La Presidence De La Fifa
Foot Mondial

Philippe Diallo candidat à la présidence de la FIFA

Fil Info

EdF : Zidane a enfin trouvé le joueur coupable
Le PSG surveille Kerim Alajbegovic, la pépite bosnienne
OM : La signature de Frank Anguissa bloquée par Naples
Philippe Diallo candidat à la présidence de la FIFA
OL : Michele Kang va faire des annonces dans 48h
OM : Balerdi et la Roma vont rapporter 14ME à Marseille
PSG : Nico Paz pose deux conditions pour signer
FIFA : Diallo plante la France et s'attaque à Infantino
OM : Emerson Palmieri opéré et absent plusieurs semaines

Derniers commentaires

OM : La signature de Frank Anguissa bloquée par Naples

"venir gratuitement ou pour pas cher..." Et le salaire, Alors que l'OM doit réduire sa masse salariale ?

OM : Emerson Palmieri opéré et absent plusieurs semaines

C'est une mentalité abjecte que de se réjouir ou d'espérer des blessures de joueurs quels qu'ils soient.

OL : Michele Kang va faire des annonces dans 48h

Normal, vu que McCourt vient d'annoncer sa grande braderie sur le Vieux Port, Kang ne pouvait pas se laisser déborder et va annoncer la sienne place Bellecour 😅

Philippe Diallo candidat à la présidence de la FIFA

Le pire, c'est qu'il pourrait gagner... vu comment Infantino est rejeté

Le PSG surveille Kerim Alajbegovic, la pépite bosnienne

Depuis le début du mois c'est le 50ème joueurs que soit disant le Psg suit....

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading