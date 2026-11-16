OL : Openda priorité du mercato, c'est validé

Blessé depuis la défaite contre Lens le 9 octobre dernier, Loïs Openda va bientôt revenir. Un soulagement pour l’OL, qui rêve de conserver l’attaquant belge au-delà de la saison en cours.

En forme avant de se blesser contre le RC Lens début octobre, Loïs Openda n’avait pas mis longtemps à s’acclimater à son nouveau club. Très percurant sur le front de l’attaque, le buteur belge a cruellement manqué à l’équipe autrefois dirigée par Paulo Fonseca lors des derniers matchs. Son retour dans le groupe lyonnais après la trêve internationale va faire le plus grand bien à l’OL et à son nouvel entraîneur Carlos Vicens. A horizon un peu plus lointain, l’état-major rhodanien aimerait pouvoir conserver Loïs Openda au-delà de la saison 2026-2027 alors qu’il n’est pour l’instant que prêter sans option d’achat par la Juventus Turin.

Foot01, nous vous avons demandé si l’Olympique Lyonnais devait faire de Loïs Openda sa priorité du prochain « tout faire » pour garder Loïs Openda la saison prochaine, contre seulement 16% qui pensent qu’il ne s’agit pas d’une priorité. Comme indiqué par ailleurs, les Bianconeri pourraient se mettre en quête d’un ou plusieurs nouveaux attaquants dans les mois à venir. Cela signifierait alors que Loïs Openda n’entrerait plus dans leurs plans à moyen terme, une bonne nouvelle pour l’OL afin de négocier un nouveau prêt ou un transfert à prix réduit. Une option qui ferait le bonheur des supporters lyonnais. Lors d’un sondage publié sur, nous vous avons demandé si l’Olympique Lyonnais devait faire de Loïs Openda sa priorité du prochain mercato estival. Vous avez été près de 1.000 à répondre au sondage et le résultat de celui-ci est quasiment unanime. 84% estiment que l’OL doit effectivementpour garder Loïs Openda la saison prochaine, contre seulement 16% qui pensent qu’il ne s’agit pas d’une priorité.

Les supporters de l'OL veulent que Loïs Openda reste au club la saison prochaine

L’Olympique Lyonnais est donc prévenu, comme avec Endrick l’an passé, les supporters souhaitent que l’aventure continue. Loïs Openda pourrait aussi y être favorable pour retrouver durablement du temps de jeu et potentiellement la sélection belge. Reste maintenant à voir si un accord sera possible à trouver avec la Juventus Turin, qui rappelons-le, a déboursé la coquette somme de 45 millions d’euros pour le recruter en provenance du RB Leipzig. La Vieille Dame n’a donc pas l’intention de faire cadeau de Loïs Openda à quiconque, que ce soit à Lyon ou à un autre club.