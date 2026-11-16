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Le PSG surveille Kerim Alajbegovic, la pépite bosnienne

Le PSG surveille Kerim Alajbegovic, la pépite bosnienne

PSG
parClaude Dautel
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Le Paris Saint-Germain est attentif aux meilleurs jeunes joueurs et même si Kerim Alajbegovic est sous contrat avec la Juventus jusqu'en 2031, le club de la capitale souhaite se rapprocher du club italien pour en savoir plus.
Recruté en août dernier par la Juventus à Leverkusen pour 32 millions d'euros, Kerim Alajbegovic n'est pas encore un titulaire indiscutable aux yeux de Luciano Spalletti. Néanmoins, l'entraîneur italien lui accorde tout de même beaucoup de temps de jeu, notamment en Ligue Europa et l'ailier gauche international bosnien peut ainsi se mettre en valeur. A 19 ans, le joueur formé au Bayer Leverkusen a beau avoir signé avec la Juventus, plusieurs clubs sont donc déjà prêts à bondir si la possibilité d'un transfert est confirmée. Parmi ces clubs, le site spécialisé anglais Team Talk confirme qu'il y a le Paris Saint-Germain. Et cette même source de préciser que les doubles champions d'Europe s'intéressaient à Kerim Alajbegovic avant même qu'il ne s'engage cette année avec la Juventus. Dans ce dossier, le PSG n'est forcément pas tout seul.

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Autre club qui regarde attentivement les performances et la situation de Kerim Alajbegovic, le Bayern Munich, mais aussi et surtout Chelsea. Le club londonien a longtemps été en pole position pour recruter la pépite bosnienne, mais finalement c'est la Juventus qui a réussi à la faire signer. Pas de quoi dégouter les dirigeants des Blues qui sont toujours prêts à faire une offre si le club italien se résout à laisser partir Kerim Alajbegovic contre un gros chèque. « Nous pouvons révéler que Chelsea a toujours cet ailier dans sa liste de cibles, ce qui correspond à ses priorités de recrutement. Des sources indiquent également que tout accord permettrait d'intégrer directement l'ailier polyvalent à l'équipe première, plutôt que de passer par le prêt au club partenaire de Strasbourg, comme cela avait été envisagé précédemment », précise notre confrère anglais, Fraser Fletcher.

La Juventus n'est pas vendeuse, pour l'instant

Ce dernier précise cependant que du côté de la Juventus, on n'envisage pas pour l'instant de laisser partir Kerim Alajbegovic, même si le club turinois souhaite vendre un ou plusieurs joueurs lors du mercato d'hiver afin de recruter des joueurs qui conviennent à Luciano Spalletti. Pour l'instant, le PSG, le Bayern et Chelsea n'ont donc pas fait d'offre, mais les trois clubs se tiennent tout de même informés des événements à venir du côté de la Juve.
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