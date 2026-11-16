PSG : Nico Paz pose deux conditions pour signer

Priorité du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival, Nico Paz a déjà présenté ses exigences. Le milieu offensif de Côme réclame des garanties sportives qui risquent de refroidir l’entraîneur parisien Luis Enrique.

Nico Paz sera probablement l’un des joueurs les plus convoités l’été prochain. Après un excellent début de saison, le milieu offensif de Côme attire l’attention des grands d’Europe, à commencer par le Paris Saint-Germain . L’international argentin est effectivement présenté comme la priorité du club de la capitale. Sa capacité à faire des différences balle au pied et à évoluer à plusieurs postes ne peuvent que séduire les Parisiens.

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En revanche, le double champion d’Europe sera peut-être moins fan d’une de ses deux exigences. Pas de problème en ce qui concerne la première : Nico Paz n’écoutera que ses courtisans qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine. A priori, l’actuel leader de Ligue 1 n’a pas de souci à se faire pour son avenir dans la compétition. C’est plutôt la deuxième condition qui risque de refroidir les décideurs franciliens. Avant de s’engager avec une autre équipe, celui que l’on présente comme le successeur de Lionel Messi en Argentine réclame la garantie de figurer dans le onze de sa future équipe.

Compte tenu de son talent et de son profil, Nico Paz a tout ce qu’il faut pour s’imposer au Paris Saint-Germain. Sauf que Luis Enrique n’est pas du genre à faire des promesses concernant le temps de jeu de ses joueurs. L’entraîneur espagnol fait jouer la concurrence et ne retient pas ceux qui vivent mal la situation comme Bradley Barcola, transféré à Liverpool cet été car mécontent de son statut de remplaçant. S’il souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain, Nico Paz a donc intérêt à se montrer humble. Ce qui n’est pas si simple quand on sait que Manchester United, Chelsea et Arsenal sont également intéressés, pendant que le Real Madrid peut le rappeler via une clause de rachat prioritaire (80 M€).