Philippe Diallo candidat à la présidence de la FIFA

Dans un communiqué, l'UEFA a annoncé ce lundi que le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, sera candidat à la présidence de la FIFA en mars prochain contre Gianni Infantino. Arsène Wenger ayant renoncé à se présenter, l'UEFA s'est réunie et a donc choisi le président de la FFF. Ce mardi, le comex de la FFF va confirmer cette candidature.

« Les associations nationales européennes représentées au Comité exécutif de l'UEFA et au Conseil de la FIFA soutiennent à l'unanimité Philippe Diallo à la présidence de la FIFA. Lors d'une réunion tenue ce lundi et présidée par le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, les associations nationales représentées au Comité exécutif de l'UEFA et au Conseil de la FIFA ont invité Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF), à se présenter comme candidat à l'élection présidentielle de la FIFA en mars 2027 et ont unanimement exprimé leur soutien total. Philippe Diallo possède une vaste expérience à tous les niveaux du football, ayant dirigé l'organisation représentant les clubs professionnels français, siégé au conseil d'administration de la ligue professionnelle française et au sein des structures de résolution des différends de la FIFA, avant de devenir président de la FFF et membre du Comité exécutif de l'UEFA en 2023 », indique l’UEFA dans un communiqué. Et l’instance européenne de confirmer les raisons de cette candidature contre Gianni Infantino.

« Sur fond de sérieuses inquiétudes quant à l'orientation de la FIFA, les associations nationales ont appelé à un regain d'unité et de confiance au sein de la communauté mondiale du football. Elles ont également appelé à une FIFA qui place le développement du football dans chaque région du monde au coeur de sa mission, qui respecte les plus hauts standards de gouvernance et travaille en étroite collaboration avec ses associations membres, confédérations et parties prenantes du football. Elles ont exprimé leur pleine confiance en Philippe Diallo pour fournir le leadership nécessaire à la réalisation de cette ambition. Philippe Diallo a accepté l'invitation à se présenter », précise l’UEFA.