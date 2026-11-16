OM : Balerdi et la Roma vont rapporter 14ME à Marseille

Malgré des prestations récentes totalement ratées avec l'AS Rome et avec l'Argentine, Leonardi Balerdi donne entièrement satisfaction à Gian Piero Gasperini. Du côté de la Roma, on veut rapidement lever l'option d'achat du joueur prêté par l'OM.

Le prêt de Leonardo Balerdi à Rome n'a pas arraché des larmes aux supporters de l'Olympique de Marseille, lesquels avaient fait du défenseur argentin un de leurs souffre-douleur. Dès sa venue à la Roma, Balerdi a montré de belles choses, mais ces dernières semaines, l'international a également commis quelques énormes bourdes. Ce fut notamment le cas lors de la défaite du club italien contre Manchester United en Ligue des champions, alors que l'AS Rome avait fait taire Old Trafford.

RomaPress. Et ce week-end, sous le maillot de l'équipe d'Argentine, Leonardo Balerdi a encore été fautif, avec notamment un but contre son camp, lors de la défaite à l'Uruguay. Ce qui lui a valu une vague de critiques dans son pays . Mais pour les dirigeants romains, l'urgence est désormais de lever l'option d'achat du joueur prêté par l'OM. Car le club italien souhaite conserver Leonardo Balerdi révèle

La Roma veut un transfert définitif de Balerdi

Le site spécialisé sur l'AS Rome indique que l'option d'achat du défenseur prêté par l'Olympique de Marseille est liée à son nombre de matchs. « Pour déclencher l'obligation d’achat pour un prix de 11 millions d'euros, Balerdi devra disputer 40 % des matchs. Ce chiffre augmente s'il joue davantage : 14 millions d'euros, avec plus de 55 % des matchs d'une durée d'au moins 45 minutes. L'ancien joueur de Marseille pourrait se contenter de 20 % des matchs de la seconde moitié de saison. Dans ce cas, la Roma devrait verser 9 millions d'euros au club français », précisent nos confrères romains. Mais, du côté de la capitale italienne, l'idée est de boucler au plus vite le transfert définitif du joueur de 27 ans.

De son côté, la Gazzetta dello Sport indique l'AS Rome et Leonardo Balerdi ont d'ores et déjà trouvé un accord concernant le contrat du défenseur argentin lorsque l'option d'achat aura été levée avec l'Olympique de Marseille. Sauf énorme surprise, celui à qui Roberto De Zerbi avait donné le brassard de capitaine de l'OM ne portera plus jamais le maillot marseillais. Reste à savoir quel sera le montant exact du chèque versé par la Roma, mais sur les bases actuelles, c'est une opération qui devrait donc rapporter 14 millions d'euros au club de Frank McCourt