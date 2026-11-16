Aller au contenu
OM : Balerdi et la Roma vont rapporter 14ME à Marseille
balerdi

OM : Balerdi et la Roma vont rapporter 14ME à Marseille

OM
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Malgré des prestations récentes totalement ratées avec l'AS Rome et avec l'Argentine, Leonardi Balerdi donne entièrement satisfaction à Gian Piero Gasperini. Du côté de la Roma, on veut rapidement lever l'option d'achat du joueur prêté par l'OM.
Le prêt de Leonardo Balerdi à Rome n'a pas arraché des larmes aux supporters de l'Olympique de Marseille, lesquels avaient fait du défenseur argentin un de leurs souffre-douleur. Dès sa venue à la Roma, Balerdi a montré de belles choses, mais ces dernières semaines, l'international a également commis quelques énormes bourdes. Ce fut notamment le cas lors de la défaite du club italien contre Manchester United en Ligue des champions, alors que l'AS Rome avait fait taire Old Trafford.
Et ce week-end, sous le maillot de l'équipe d'Argentine, Leonardo Balerdi a encore été fautif, avec notamment un but contre son camp, lors de la défaite à l'Uruguay. Ce qui lui a valu une vague de critiques dans son pays. Mais pour les dirigeants romains, l'urgence est désormais de lever l'option d'achat du joueur prêté par l'OM. Car le club italien souhaite conserver Leonardo Balerdi révèle RomaPress.

La Roma veut un transfert définitif de Balerdi

Le site spécialisé sur l'AS Rome indique que l'option d'achat du défenseur prêté par l'Olympique de Marseille est liée à son nombre de matchs. « Pour déclencher l'obligation d’achat pour un prix de 11 millions d'euros, Balerdi devra disputer 40 % des matchs. Ce chiffre augmente s'il joue davantage : 14 millions d'euros, avec plus de 55 % des matchs d'une durée d'au moins 45 minutes. L'ancien joueur de Marseille pourrait se contenter de 20 % des matchs de la seconde moitié de saison. Dans ce cas, la Roma devrait verser 9 millions d'euros au club français », précisent nos confrères romains. Mais, du côté de la capitale italienne, l'idée est de boucler au plus vite le transfert définitif du joueur de 27 ans.

Lire aussi

L’OM acte neuf départs, la DNCG va adorerL’OM acte neuf départs, la DNCG va adorer
De son côté, la Gazzetta dello Sport indique l'AS Rome et Leonardo Balerdi ont d'ores et déjà trouvé un accord concernant le contrat du défenseur argentin lorsque l'option d'achat aura été levée avec l'Olympique de Marseille. Sauf énorme surprise, celui à qui Roberto De Zerbi avait donné le brassard de capitaine de l'OM ne portera plus jamais le maillot marseillais. Reste à savoir quel sera le montant exact du chèque versé par la Roma, mais sur les bases actuelles, c'est une opération qui devrait donc rapporter 14 millions d'euros au club de Frank McCourt
Articles Recommandés
Ol Openda Priorite Du Mercato Cest Valide
OL

OL : Openda priorité du mercato, c'est validé

Edf Zidane A Enfin Trouve Le Joueur Coupable
Equipe de France

EdF : Zidane a enfin trouvé le joueur coupable

Le Psg Surveille Kerim Alajbegovic La Pepite Bosnienne
PSG

Le PSG surveille Kerim Alajbegovic, la pépite bosnienne

Om La Signature De Frank Anguissa Bloquee Par Naples
OM

OM : La signature de Frank Anguissa bloquée par Naples

Fil Info

OL : Openda priorité du mercato, c'est validé
EdF : Zidane a enfin trouvé le joueur coupable
Le PSG surveille Kerim Alajbegovic, la pépite bosnienne
OM : La signature de Frank Anguissa bloquée par Naples
Philippe Diallo candidat à la présidence de la FIFA
OL : Michele Kang va faire des annonces dans 48h
PSG : Nico Paz pose deux conditions pour signer
FIFA : Diallo plante la France et s'attaque à Infantino
OM : Emerson Palmieri opéré et absent plusieurs semaines

Derniers commentaires

OM : La signature de Frank Anguissa bloquée par Naples

"venir gratuitement ou pour pas cher..." Et le salaire, Alors que l'OM doit réduire sa masse salariale ?

OM : Emerson Palmieri opéré et absent plusieurs semaines

C'est une mentalité abjecte que de se réjouir ou d'espérer des blessures de joueurs quels qu'ils soient.

OL : Michele Kang va faire des annonces dans 48h

Normal, vu que McCourt vient d'annoncer sa grande braderie sur le Vieux Port, Kang ne pouvait pas se laisser déborder et va annoncer la sienne place Bellecour 😅

Philippe Diallo candidat à la présidence de la FIFA

Le pire, c'est qu'il pourrait gagner... vu comment Infantino est rejeté

Le PSG surveille Kerim Alajbegovic, la pépite bosnienne

Depuis le début du mois c'est le 50ème joueurs que soit disant le Psg suit....

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading