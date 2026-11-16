OL : Michele Kang va faire des annonces dans 48h

La propriétaire de l'Olympique Lyonnais est très discrète dans la presse. Mais, une semaine après l'épisode Fonseca, et au moment où il se dit que l'OL va devoir vendre des joueurs au mercato d'hiver, Michele Kang a décidé de sortir de son silence.

Loin de l'activité intense de Jean-Michel Aulas sur Twitter, devenu X, Michele Kang ne multiplie pas les sorties médiatiques depuis qu'elle a finalement repris le club après le fiasco financier dramatique suite au passage de John Textor aux commandes de l'Olympique Lyonnais. Mais actualité oblige, la femme d'affaires américaine a annoncé qu'elle tiendra une conférence de presse ce mercredi à 15 heures. Et à cette occasion, Michele Kang ne sera pas seule, puisque Michaël Gerlinger, le directeur général de l'OL, sera également là pour répondre aux questions des médias. Des questions, il risque d'y en avoir beaucoup, car la situation de l'Olympique Lyonnais a donné à de nombreuses supputations ces dernières semaines. La propriétaire du club rhodanien pourra notamment s'expliquer sur le départ en quelques jours de Paulo Fonseca, et son remplacement par Carlo Vicens. Un changement intervenu en pleine saison et à la demande de l'entraîneur portugais.

Michele Kang est très attendue par les supporters

Autre sujet d'interrogation pour les supporters de l'Olympique Lyonnais, la véritable situation financière du club avant d'aborder le mercat d'hiver. Si les fans de l'OL savent qu'ils doivent la survie de leur club à Michele Kang, ils seront très attentifs au message que la propriétaire du club va faire passer concernant l'avenir. Car sans un mercato efficace en janvier, les résultats sportifs auront du mal à être à la hauteur, l'effectif de Carlo Vicens étant plutôt limité. Même si la publication récente des comptes de l'Olympique Lyonnais a montré que les efforts effectués depuis un an ont un effet déjà positif, le bilan financier de l'OL présente toujours un déficit de 87 millions d'euros. Michele Kang devra donc expliquer comment elle va régler tout cela, en maintenant un vrai niveau de compétitivité au club lyonnais.