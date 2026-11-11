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La Juve condamne Openda, l'OL peut en profiter

La Juve condamne Openda, l'OL peut en profiter

OL
parCorentin Facy
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Prêté par la Juventus Turin à l’OL l’été dernier, Loïs Openda n’entre plus dans les plans de la Vieille Dame. Une aubaine pour le club rhodanien, qui rêve de conserver le buteur belge.
Auteur d'un début de saison intéressant sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, Loïs Openda a brutalement été stoppé dans son élan le 9 octobre dernier. Victime d’une fracture du péroné, l’attaquant prêté par la Juventus Turin n’a toujours pas repris la compétition. Une tuile pour l’OL, privé de son meilleur attaquant depuis déjà un mois et qui n’a pas vraiment trouvé la solution pour le remplacer malgré quelques essais (Sulc, Nuamah, Merah). Le retour de Loïs Openda est espéré après la trêve internationale pour rebooster une attaque qui aura bien besoin de l’ex-attaquant du RB Leipzig.
A plus long terme, l’Olympique Lyonnais espère pouvoir conserver Openda la saison prochaine, via un transfert à un prix raisonnable ou grâce à un second prêt. Un scénario peu probable à l’heure actuelle même si du côté de l’Italie, quelques motifs d’espoir surgissent dans la presse. Ce mercredi, le Corriere dello Sport évoque la situation de la Juventus Turin et confirme que la Vieille Dame va se renforcer dans le secteur offensif cet hiver. Le club a déjà activé plusieurs pistes, dont celles menant à Folarin Balogun et à Benjamin Sesko.

La Juve ne compte plus du tout sur Openda

Pour la Juventus Turin, le recrutement d'un attaquant est d’autant plus indispensable que le club turinois s’est trompé sur les recrutements de Vlahovic, Kean, Kaio Jorge, David… et Openda selon le média transalpin. Cela semble clairement indiqué que les Bianconeri ne comptent plus du tout sur l’attaquant prêté à l’Olympique Lyonnais à moyen terme. Cela est forcément bon à savoir pour Matthieu Louis-Jean, qui peut raisonnablement espérer que ce constat dressé par la Juventus profitera à l’OL d’ici quelques mois. Il sera également intéressant de voir si Loïs Openda, qui a l’air plutôt épanoui dans la capitale des Gaules, sera favorable à l’idée de continuer sa carrière à Lyon au-delà de la saison en cours.
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