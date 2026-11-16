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EdF : Zidane a enfin trouvé le joueur coupable

EdF : Zidane a enfin trouvé le joueur coupable

Equipe de France
parEric Bethsy
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Malgré la victoire face à la Turquie (2-1) dimanche, l’équipe de France peut regretter le but concédé dans les dernières minutes. Les Turcs ont profité d’un énorme oubli dans le marquage. Une erreur dont le coupable a finalement été identifié.
Jusqu’à ce dimanche, Zinédine Zidane préférait retenir le positif après chaque rencontre. Mais le match contre la Turquie l’a sérieusement contrarié. La victoire n’a pas suffi pour satisfaire le sélectionneur de l’équipe de France mécontent du contenu de la rencontre. Notamment en cause, la première période durant laquelle le pressing demandé n’a pas été exercé de la bonne manière. On peut aussi imaginer que le but concédé en toute fin de match a contribué à sa mauvaise humeur.
Alors que les Bleus se dirigeaient vers un temps additionnel tranquille, le défenseur central turc Abdülkerim Bardakci a profité d’une incroyable liberté pour marquer de la tête sur corner. Le joueur de Galatasaray était si seul qu’il est difficile d’identifier le joueur censé le prendre au marquage. Même Ibrahima Konaté ne connaissait pas l’identité du coupable après la rencontre. « C'est bête de ne pas marquer son joueur sur un corner comme ça. Je ne sais pas qui c'est, mais je vais l'attraper dans le vestiaire », a plaisanté le défenseur central de l’équipe de France au micro de TF1.

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Le roc du Real Madrid sera donc ravi d’apprendre que le fautif a été dénoncé. Il s’agit d’Andy Diouf qui, selon l’analyse de L’Equipe, était au marquage d’Abdülkerim Bardakc depuis le début du match. D’ailleurs, le latéral gauche tricolore avait déjà oublié son adversaire à plusieurs reprises sur des corners plus tôt dans la partie. Pire encore, le piston droit de l’Inter Milan avait commis la même erreur lors du précédent rassemblement. L’ancien Lensois s’expose à un sérieux rappel à l’ordre, du moins s’il est convoqué en mars.
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