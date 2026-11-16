OM : Emerson Palmieri opéré et absent plusieurs semaines

Touché au genou et absent lors des deux derniers matchs de l'Olympique de Marseille, Emerson Palmieri a dû se faire opérer. L'expérimenté défenseur italien sera absent plusieurs semaines.

Lors des matchs contre Leverkusen et Lens, que l'OM a gagnés, Bruno Genesio a été obligé de se passer d'un de ses cadres, Emerson Palmieri. En effet, le défenseur de 32 ans se plaignait d'un genou et ce lundi, l'Olympique de Marseille a confirmé qu'une intervention chirurgicale avait eu lieu pour régler ce souci. « L’Olympique de Marseille informe ce jour qu’Emerson Palmieri a subi une arthroscopie du genou gauche. L’intervention s’est déroulée avec succès. Emerson Palmieri sera de retour à la compétition d'ici quelques semaines. Le club souhaite un prompt rétablissement à son joueur et se tient à ses côtés durant toute sa convalescence », indique l'OM dans un communiqué médical.

Compte tenu du calendrier et de la nature de cette opération, il semble acquis qu'Emerson Palmieri ne rejouera plus en 2026. Un vrai coup dur pour Bruno Genesio, dont l'effectif n'est pas délirant et pour qui l'ancien joueur de West Ham est un élément important.